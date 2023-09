Das Erste präsentiert neue «Huber ohne Staller»-Folgen ab November

TV-News

Zum Jahreswechsel gibt es auch einen Fernsehfilm, in dem eine Leiche auf der deutsch-österreichischen Grenze gefunden wird. Hubert und Girwidz müssen deswegen mit den österreichischen Kollegen kooperieren.

Der einstige kongeniale Partner des Deutschen-Fernsehpreis-Gewinners Michael Bully Herbig, Christian Tramitz, ist am Mittwochvorabend im Ersten gesetzt. Dort präsentiert die blaue Eins regelmäßig die humorige Heimatkrimi-Serie. Aktuell wiederholt man auf dem Sendeplatz um 18:50 Uhr Wiederholungen der zehnten Staffel, die Anfang 2022 debütierte. Neue Folgen lassen nicht mehr lange auf sich warten, wie Das Erste ankündigte. Am 1. November startet «Hubert ohne Staller» in seine elfte Runde. Geplant sind zwölf Episoden.In den neuen Folgen sind Polizisten Hubert und Girwidz (Christian Tramitz und Michael Brandner) auf dem Revier in Wolfratshausen weiter mit unerbittlichem Eifer am Werk und werden dabei weiterhin von Revierchefin Sabine Kaiser (Katharina Müller-Elmau wachsam beaufsichtigt. Martin Riedl (Paul Sedlmeir) und der charmanten Christina Bayer (Mitsou Jung) das Duo. Ebenso wieder mit dabei ist Gerichtsmedizinerin Dr. Caroline Fuchs (Susu Padotzke) und „Cafe Rattlinger“-Betreiber Yazid (Hannes Ringlstetter).Darüber hinaus hat Das Erste auch einen neuen Primetime-Film angekündigt, der am 3. Januar 2024 als Neujahrshighlight gesendet wird.ist der erste 90-Minüter seit Ende 2018, bislang gingen drei Filme on air. Neben dem bekannten Cast sind in dem Fernsehfilm unter anderem auch Doris Schretzmayer, Marlene Morreis, Alfred Dorfer, Christian Strasser, Johannes Berzl, Michele Oliveri, Jonathan Müller, Pauline Fusban, Frank Leo Schröder, Nikolaus Frei, Claus Peter Seifert, Mark Alexander Solf und Lea Schönhuber zu sehen.Zum Inhalt von «Dem Himmel ganz nah»: Hubert und Girwidz versuchen, nach einem lebensgefährlichen Polizeieinsatz in Wolfratshausen, auf einer gemeinsamen Bergtour auf andere Gedanken zu kommen. In Ödweil brechen die beiden zum südlichsten Punkt Deutschlands auf. Am Grenzstein 147 ist es dann endgültig vorbei mit der Auszeit. Hubert und Girwidz stoßen auf zwei Leichen, von denen eine auf der deutschen, die andere auf der österreichischen Seite liegt. Der Versuch, den Toten auf der deutschen Seite über die Staatsgrenze hinüberzurollen, scheitert auf peinliche Art und Weise: Die beiden werden auf frischer Tat von Susanne Gabler und Franziska Haas von der österreichischen Alpinpolizei ertappt. Beide Ermittlerpaare beschließen, sich erst einmal um „ihre“ Leiche zu kümmern. Doch Revierchefin Sabine Kaiser und der Polizeichef der Österreicherinnen David Pichler ordnen an, dass die beiden Duos bei den Ermittlungen des Falls kooperieren müssen. Die Zusammenarbeit scheint unter keinem guten Stern zu stehen.«Hubert ohne Staller» ist eine Produktion der Leonine Studios und der Entertainment Factory. Produzent ist Oliver Mielke, der zusammen mit Philip Kaetner auch für die Drehbücher verantwortlich zeichnet. Den Fernsehfilm inszenierte derweil Carsten Fiebeler.