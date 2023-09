Dan Abrams bliebt NewsNation treu

Köpfe

Der Moderator wird auch weiterhin für den Sender arbeiten.

Kabelnachrichten-Sender NewsNation gab bekannt, dass Dan Abrams einen neuen mehrjährigen Vertrag unterzeichnet hat, in dem er weiterhin die Primetime-Sendung(wochentags um 21.00 Uhr) moderieren wird. Bei der Bekanntgabe sagte Sean Compton, Präsident von Nexstar Networks: "Dan ist ein Veteran und Meisterjournalist, dessen Leidenschaft für Medien und Recht und Verbrechen ihn zu einem der konkurrenzlosesten in der Branche gemacht hat. Wir freuen uns, dass er bei NewsNation bleiben wird, während wir weiterhin ein führendes Kabelnachrichtennetzwerk mit einer klaren Mission der fairen und unvoreingenommenen Nachrichtenberichterstattung aufbauen."Abrams fügte hinzu: "Meine Show bei NewsNation fortzusetzen ist besonders aufregend, weil dies in den letzten zwei Jahren eine der seltenen beruflichen Erfahrungen war, bei der alles so war, wie es versprochen wurde. Jede Geschichte, über die wir berichten, jeder Blickwinkel, den ich einnehme, stammt von meinem Team und mir, und das macht Spaß, ist eine Herausforderung und erfüllt mich. Dan Abrams Live wird auch in Zukunft unsere Mission weiterverfolgen und die Geschichten des Tages mit politischem Verstand aufgreifen."Dan Abrams, der am 27. September den zweiten Jahrestag von «Dan Abrams Live» feiert, ist bekannt für seinen ausgewogenen und unvoreingenommenen Ansatz bei Interviews mit Gesetzgebern beider Seiten, Experten der Strafverfolgung und einigen der klügsten Stimmen, die über Kriminalität und Recht berichten. Ad Fontes Media, das Medienquellen in Bezug auf politische Voreingenommenheit und Zuverlässigkeit bewertet, stufte «Dan Abrams Live» als eines der ausgewogensten Programme in Bezug auf politische Voreingenommenheit ein.