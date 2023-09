«Love at First Fight» stürmt die Netflix-Charts

International

Die Liebeskomödie ist mit Haley Lu Richardson and Ben Hardy besetzt.

Wie es das Schicksal so will, hat sich, die neue romantische Komödie mit Haley Lu Richardson und Ben Hardy in den Hauptrollen, in seiner ersten Woche mit 14,1 Millionen Abrufen an die Spitze der Liste der englischen Filme gesetzt. Hierzulande wird der Film unter dem sperrigen Titel «Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick» vermarktet. Adam Sandlers herzerwärmende Familienkomödiehielt sich mit 4,3 Millionen Zuschauern vier Wochen lang an der Spitze der Liste und erreichte damit insgesamt 47,3 Millionen Abrufe.Die Fans hielten ihre Favoriten an der Spitze der englischen Serienliste, da, die Serie ist gerade für eine zweite Staffel verlängert worden, mit zehn Millionen Aufrufen den Spitzenplatz beibehielt. Die fünfte-Staffel eroberte mit 9,6 Millionen Zuschauern Platz zwei zurück, der britische Thrillerblieb mit 3,8 Millionen Zuschauern auf Platz drei und die britische Comedy-Serie(Staffel 3) war mit 3,7 Millionen Zuschauern auf Platz vier. Zu den Neueinsteigern in dieser Woche gehörten die triumphale Rückkehr beliebter Serien wie(Staffel 2), die auf dem fünften Platz debütierte (2,7 Millionen Aufrufe), das in Australien spielende Familiendrama(Staffel 2) auf dem siebten Platz (2,1 Millionen Aufrufe), der britische Glam-Wettbewerb(Staffel 5) auf Platz acht (2,1 Millionen Aufrufe) und die siebte Runde vonauf Platz neun (2,1 Millionen Aufrufe). Auf Platz sechs landete die limitierte Serie, während die Naturdoku-Seriedie Liste auf Platz zehn abrundete (1,7 Millionen Aufrufe).Die deutsche limitierte Psychothrillerserie, die auf dem gleichnamigen Bestsellerroman basiert, hielt sich mit 15,4 Millionen Zuschauern an der Spitze der nicht-englischsprachigen TV-Liste und war damit der meistgesehene Titel der Woche. Der spanische Thrillerbelegte mit 6,7 Millionen Zuschauern ebenfalls den zweiten Platz. Europa dominiert die Liste weiterhin mit der norwegischen Fantasy-Serie(Staffel 3) auf Platz sechs (1,8 Millionen Aufrufe), gefolgt von einer Reihe starker Erstausstrahlungen, darunter das norwegische Krimidramaauf Platz sieben (1,6 Millionen Aufrufe), die französische Drama-Serieauf Platz acht (1,4 Millionen Aufrufe) und die polnische Serieauf Platz neun (1,2 Millionen Aufrufe). Die mexikanische Drama-Seriebelegte Platz drei (3,5 Millionen Aufrufe). Südkorea belegte zwei Plätze auf der Liste – das romantische Dramabelegte den vierten Platz mit drei Millionen Zuschauern und die romantische Komödieden fünften Platz mit zwei Millionen Zuschauern.