«Neuer Wind im Alten Land»: ZDF treibt Herzkino-Umbruch voran

TV-News

In einer neuen Sonntagsreihe spielt Felicitas Woll eine Starjournalistin, der falsche Quellen in einem Skandal-Artikel zum Verhängnis wurden.

«Katie Fforde» wird eingestellt, «Rosamunde Pilcher» gedrosselt – es ist Bewegung drin am Sonntagabend im ZDF . Der Mainzer Sender arbeitet seit geraumer Zeit daran den „Herzkino“-Sendeplatz umzustrukturieren und hat mit «Dr. Nice» und «Familie Anders» hatte man im Frühjahr erste Neustarts auf Sendung geschickt. Am vergangenen Sonntag debütierte zudem «Hotel Barcelona». Im Oktober gehen neue «Malibu»-Filme auf Sendung, die Reihe feierte im vergangenen Herbst ihre Premiere. Darüber hinaus hat der Mainzer Sender gerade erst den Start von «Mit Herz und Holly» für Mitte November angekündigt.Und für weiteren Nachschub wird derzeit in der Region Elbmarsch südlich von Hamburg gesorgt. Überwiegend in der Gemeinde Jork entstehen derzeit zwei Filme der neuen Sendereihe(Arbeitstitel), in der der Felicitas Woll die Hauptrolle spielt. Sie stellt eine einstige Starjournalistin, die für die größten Medienhäuser der Welt gearbeitet hat. Nachdem ihr falsche Quellen in einem Skandal- Artikel zum Verhängnis wurden, ist ihr Name in der Branche verbrannt. Nun arbeitet sie in einer kleinen Redaktion in ihrem Heimatort, wo sie bei ihren Eltern einzieht. Ihr erstes Thema für das Lokalblatt ist der weitere Ausbau einer Autobahn, der seit Jahren durch einen streitbaren Einsiedler verhindert wird. Damit muss sie ihrer eigenen Schwester als Bürgermeisterin in dem Ort gehörig auf die Füße treten, für die der Autobahnausbau ein Prestigeprojekt ist. Neben den journalistischen Turbulenzen hält das Schicksal für die engagierte Reporterin bald auch viele private bereit: Paul Harms, heute Obstbauer, war ihr früher einmal sehr wichtig.Kirsten Peters und Gerlind Becker lieferten die Drehbücher der beiden Auftaktfilme, die von Esther Gronenborn noch bis zum 13. November inszeniert werden. Die Dreharbeiten finden zusätzlich für Innenaufnahmen in Berlin statt. Neben Felicitas Woll stehen unter anderen Hildegard Schroedter, Volker Meyer-Dabisch, Anne Roemeth und Steve Windolf vor der Kamera. «Neuer Wind im Alten Land» ist eine Produktion von Real Film Berlin, als Produzent fungiert Jakob Krebs, Beate Bramstedt ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin. Ausgestrahlt werden sollen die beiden "Herzkino"-Filme voraussichtlich 2024.