Amazon freut sich über 16,6 Millionen Zuschauer

US-Quoten

Das zweite Donnerstagsspiel der Football-Saison war für Amazon scheinbar ein Erfolg.

Prime Video hat am Donnerstag den Startschuss für sein «Thursday Night Football»-Programm 2023 gegeben und damit einen neuen Rekord als meistgestreamtes NFL-Spiel in der Geschichte gestartet. Laut dem von Nielsen erstellten „Integrated Live Streaming Report“ erreichte Prime Video beim Spiel zwischen den Vikings und den Eagles, bei dem der amtierende NFC-Champion seinen zweiten Saisonsieg einfuhr, durchschnittlich 16,6 Millionen Zuschauer (AMA) auf allen Medienplattformen.Laut den nationalen TV-Quoten von Nielsen (nur Panel) lag das Spiel bei den Gesamtzuschauern um 16 Prozent höher als das vergleichbare Spiel im Jahr 2022 (15,1 Mio. vs. 13,0 Mio.) und ist damit das meistgesehene «TNF»-Spiel aller Zeiten auf Prime Video. In den wichtigsten Demoskopen lag das Spiel gestern Abend bei den 18- bis 49-jährigen Zuschauern (7,6 Mio. vs. 6,6 Mio.) um 15 Prozent über dem Vorjahreswert und bei den 18- bis 34-jährigen Zuschauern (3,5 Mio. vs. 3,0 Mio.) um 17 Prozent über dem «TNF»-Saisonauftaktspiel Chargers-Chiefs (15./22.9.). Das Durchschnittsalter der TNF-Zuschauer von gestern Abend lag bei 47 Jahren, was 7 Jahre jünger ist als der NFL-Durchschnitt bei den linearen Sendern in der ersten Woche der Saison (54)."Wir freuen uns sehr, dass wir unsere zweite Saison der exklusiven TNF-Berichterstattung mit einem neuen Zuschauerrekord gestartet haben. Aufbauend auf dem Erfolg des letzten Jahres hat unser Team in dieser Offseason unermüdlich daran gearbeitet, die Messlatte höher zu legen und das Zuschauererlebnis noch weiter zu verbessern. Diese Art von Resonanz und Beteiligung der Fans ist sehr erfreulich", sagte Jay Marine, VP, Global Head of Sports, Amazon. "Wir sind begeistert von dem anhaltenden Wachstum und der Leistung von TNF, den Möglichkeiten, die wir in diesem Bereich bieten, und dem Wert, den unser Sportportfolio für Prime-Mitglieder bietet."