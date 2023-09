Joyn wird interaktiv

Vermischtes

Der Streamingdienst führt Interaktions-Features ein, die das Publikum mit TV-Formaten interagieren lassen und in die Sendungen eingebunden werden.

FAST-Channels, Themen-Streams, TV-Programme vorab und exklusive Live-Events: Joyn arbeitet mit Hochdruck daran bekannter und relevanter zu werden. Nun hat der Streamingdienst eine weitere Funktion eingeführt, die das Publikum stärker auf der Plattform halten und die App-Downloads in Schwung bringen soll. Ab sofort ist ein Interaktions-Feature verfügbar, bei dem der Zuschauer an einigen TV-Formaten mitwirken kann. Die Funktion ist in der Joyn-App auf iOS- und AOS-Geräten verfügbar.Die Interaktionsmöglichkeiten werden sukzessive in Deutschland ausgerollt und für weitere Formate ausgebaut. Schon jetzt können beispielsweise Zuschauer von «The Voice of Germany» und des Spin-offs «The Voice Rap» im Buzzer Battle raten, wie viele Buzzer die Kandidaten bekommen. App-Nutzer können dabei über ihr Mobilgerät vor jeder «TVOG»-Sendung bei drei Talenten mitraten, wobei es für jede richtige Antwort einen Punkt gibt. Diejenigen, die am Ende der Blind Auditions mehr als 20 Punkte erreichen, haben die Chance Tickets für das «The Voice of Germany»-Finale zu gewinnen. Für das Wissensformat «Galileo» und das Live-Journal «Zervakis & Opdenhövel. Live.» ist ab sofort eine aktive Teilhabe über die Joyn-App möglich. Nutzer werden durch Umfragen, an denen sie teilnehmen können, eingebunden und in die Sendung integriert. Außerdem soll das Publikum so spielerisch mehr Informationen zu Themen erlangen.„Auf unserem Weg, Joyn zur frei zugänglichen Lifestyle- und Entertainment-Marke Nummer 1 für die ganze Familie im deutschsprachigen Raum zu etablieren, spielt auch das Thema Interaktion eine wichtige Rolle. Durch die aktive und spielerische Teilhabe unserer Nutzer*innen an beliebten Formaten, machen wir unseren Content erlebbar und bieten mit unserem Produkt, auch während einer Second-Screen-Nutzung, spannende Entertainment-Möglichkeiten“, erklärt Tassilo Raesig, Chief Executive Officer bei Joyn.