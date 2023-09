Garry Fischmann: Ich liebe es ins Kino zu gehen

Interview

Am Sonntag spielt Fischmann die Hauptrolle in «Schlageile Liebe». Wir sprachen über die Dreharbeiten in Cornwall.

Als ich dieses tolle Angebot bekam, die Hauptrolle zu übernehmen, saß ich gerade in einem kleinen Café im 40 Grad heißen Tel Aviv und freute mich spontan auch auf das landschaftliche und klimatische Gegenprogramm an der atlantischen Küste.Da bin ich mir nicht sicher, aber es steigert auf jeden Fall den Erfahrungswert. Ich wusste, dass Cornwall traumhaft schön sein muss, doch das trifft es nicht annähernd: es ist atemberaubend! Und was wurde und wird hier nicht alles gedreht? «James Bond», «House of the Dragon» und natürlich «Rosamunde Pilcher».Aber selbstverständlich.Ich liebe es ins Kino zu gehen, weil man dort komplett aus dem Alltag herausgerissen wird, aber natürlich schalte ich gerne mal die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen ein.Meine Eltern kommen aus Litauen und meine Großeltern aus der Ukraine und Weißrussland. Das gehörte früher alles bis 1991 zu der Sowjetunion. Daher gibt es natürlich eine Nähe zur russischen Kultur von damals. Ich spreche die Sprache. Da ich hier geboren und aufgewachsen bin, verfolge ich keine russischen Nachrichten, aber das was ich durch Gespräche mitbekomme ist leider ziemlich einseitig. Ich wünsche diesem schrecklichen Angriffs-Krieg ein jähes Ende.Um das herauszufinden, müssten Sie unbedingt einschalten.Ein Aufsteiger, der beschließt, sich hinzusetzen.Erstmal war es für mich eine ziemliche Umstellung, von Berlin nach Rostock zu ziehen, aber die Altstadt, Warnemünde und das Meer haben mir sehr gefallen. Am Ende war ich froh, nicht in Berlin studiert zu haben, da es sich hier so verläuft und jeder bleibt bei seinem alten Freundeskreis. In Rostock waren wir zehn Studierende in einem Jahrgang und hatten zwei Kneipen zu Auswahl. Wann, wenn nicht im Studium, hat man schon die Möglichkeit, so herrlich aufeinander zu kleben?Am meisten hat es mir Freude gemacht, diese ganzen Hochschul-Regeln zu brechen - blöderweise musste man sie vorher erstmal kennen.Ja, ich bin noch mit einem ehemaligen Regieassistenten befreundet, der jetzt Dramaturg ist. Theater interessiert mich zwar immer noch, aber ich könnte kein Festengagement mehr annehmen. Frei mit Familie, Drehen und Stand Up Comedy zu jonglieren ist für mich unverzichtbar geworden und leider mit keinem Spielplan zu vereinbaren.Ich finde wir sind auf einem sehr guten Weg. Es gibt jetzt in Berlin ungefähr zehn Mal so viele Open Mics wie vor etwa fünf Jahren und die Stand-Up-Formate der deutschen Sender fangen auch an, Form zu bekommen. An dieser Stelle einen Shoutout an die Crew vom „Mad Monkey Room“, einer der Top-Adressen der deutschen Stand Up Comedy Szene in Berlin. Die haben echt bestimmt zehn Jahre geackert und jetzt kann es Schlange davor mit der Schlange vorm Kitkat aufnehmen. Von der Sichtbarkeit bin ich gespannt, wann Deutschlands Stand-Up-Comedians den Sprung von Tiktok zum Kino schaffen. Bis zu einem „deutschen“ Jim Carrey oder Robin Williams ist der Weg aber noch weit und steinig.