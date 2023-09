«Pumpen» debütiert weit vor ZDFneo-Ausstrahlung in der Mediathek

TV-News

Im kommenden Frühjahr soll die Fitnessstudio-Weekly bei ZDFneo laufen. Bereits kurz nach dem Jahreswechsel erscheinen die Folgen in der ZDFmediathek.

Erst vor rund zwei Wochen hatte der Spartensender ZDFneo die Dreharbeiten für eine neue Weekly-Serie mit dem Titelbestätigt, nun hat der öffentlich-rechtliche Sender bereits einen Ausstrahlungszeitraum bekannt gegeben. Die Serie, die in einem Magdeburger Fitnessstudio verortet ist, soll im linearen Programm im März 2024 ausgestrahlt werden. Vorab laufen die 25 Folgen wie üblich in der ZDFmediathek, allerdings überrascht dabei die zeitliche Diskrepanz. Der Mainzer Sender plant mit der Online-Veröffentlichung bereits ab Mitte Januar. Genaue Sendetermine stehen allerdings noch nicht fest.In «Pumpen» wird die Geschichte eines ungleichen Geschwisterpaares erzählt, das vor einem Problem steht: Sie sollen das elterliche Fitnessstudio in Magdeburg übernehmen, das kurz vor dem finanziellen Kollaps steht. In den Hauptrollen der Geschwister sind Lotte Becker als Mia und Timur Bartels als Tom zu sehen. Die beiden wollten eigentlich nie etwas mit dem Studio zu tun haben, doch der letzte Wille ihrer verstorbenen Mutter (Katharina Abt) lässt ihnen keine andere Wahl. So werden Mia und Tom in eine unbekannte Welt hineingeworfen und wachsen Stück für Stück in eine dysfunktionale, chaotische, aber auch sehr liebenswerte Fitnessfamilie hinein.Die Produktion übernimmt Studio Zentral, wobei die Dreharbeiten noch bis Mitte Dezember dauern sollen. Als Produzenten sind Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut tätig. Für die Drehbücher zeichnen die Headautoren Tani Sawitzki, Gesa Scheibner und Silvia Overath verantwortlich, Daniel Vogelmann, Lynn Oona Bauer, Anna-Lena Schwing und Maximilian Mundt inszenieren die Geschichten.