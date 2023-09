Rundschau

«Doctor Who»-Star Jenna Colemann hat ein neues Amazon-Drama gedreht und John Wick erzählt die Entstehungsgeschichte.

«Wilderness» (seit 15. September bei Amazon)

«Young Love» (seit 21. September bei Max)

«The Continental» (seit 22. September bei Peacock)

«Sex Education» (Staffel 4 seit 21. September bei Netflix)

«Wrestlers» (seit 13. September bei Netflix)

Herrlich verdrehter Thriller mit Jenna Coleman in der Hauptrolle. Liv und Will haben scheinbar alles. Eine solide Ehe. Ein neues, glamouröses Leben in New York. Bis Liv von seiner Affäre erfährt. Der amerikanische Roadtrip, von dem sie immer geträumt hat, beginnt. Für Will ist es die Chance zur Wiedergutmachung, für Liv eine ganz andere Perspektive - eine Landschaft, in der ständig Unfälle passieren. Der perfekte Ort, um Rache zu nehmen.Die Zeichentrickserie ist ein Spin-Off von Matthew A. Cherrys Oscar-gekröntem Kurzfilm «Hair Love». Im Mittelpunkt stehen der Musikproduzent Stephen Love (gesprochen von Scott Mescudi alias Kid Cudi) und die Friseurin Angela Young (gesprochen von Issa Rae), die ihre Tochter Zuri Young Love (gesprochen von Brooke Monroe Conaway) in Chicago aufziehen.«The Continental: Aus der Welt von John Wick» wird aus der Sicht des jungen Winston Scott (Colin Woodell) erzählt, der in die Höllenlandschaft von New York City der 1970er Jahre gezogen wird, um sich einer Vergangenheit zu stellen, von der er dachte, er hätte sie hinter sich gelassen. Winston schlägt einen tödlichen Weg durch die mysteriöse Unterwelt des Hotels ein...Da Maeve in Amerika ist und Moordale geschlossen wurde, muss Otis am freigeistigen Cavendish College Fuß fassen. Doch er ist nicht der einzige Sexualtherapeut auf dem Campus.In einer traditionsreichen Wrestling-Organisation bemühen sich neue Eigentümer und eine Reihe aufstrebender Stars, auch außerhalb des Rings etwas zu bewirken.