Nitro setzt «Miniatur Wunderland XXL» fort

TV-News

In der nächsten Länderspiel-Pause hat der RTL-Sender auch namhafte Partien der EM-Qualifikation im Programm. Unter anderem zeigt man die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021.

Seit Ende August wiederholt der RTL-Männersender Nitro am Samstagnachmittag die Reportage-Reihejeweils in Doppelfolgen. Die Marktanteile könnten besser ausfallen, am vergangenen Samstag musste man sich mit schwachen 1,0 und 1,7 Prozent in der Zielgruppe begnügen. Noch bis zum 7. Oktober sind alte Folgen aus dem Miniatur Wunderland in der Hamburger Speicherstadt geplant. Und auch danach geht es mit der Doku-Serie weiter.Für den 14. Oktober um 15:45 Uhr ist der Start einer neuen Staffel geplant, die diesmal acht Folgen umfasst. Die erste Runde bestand aus elf Folgen, während die zweite Season sieben Ausgaben zählte. In der ersten neuen Folge geht es um den Südamerika-Abschnitt, der durch die abwechslungsreiche Welt Patagonien erweitert wird. Dafür kommen erste Modelle aus Argentinien in Hamburg an, was für die Modellbauer schweißtreibende Arbeit bedeutet, denn es herrscht Zeitdruck. Die teils mehrere hundert Kilo schweren Landschaften müssen erst einmal auf die richtigen Positionen gestellt werden.Darüber hinaus wird Nitro wieder Qualifikationsspiele zur Europameisterschaft 2024 ausstrahlen. Am Freitag, den 13. Oktober, überträgt der Spartensender das Spitzenspiel aus Gruppe B zwischen Niederlande und Frankreich. Am Dienstag, 17. Oktober, steht zudem die Neuauflage des EM-Endspiels von 2021 auf dem Plan, England trifft in Gruppe C auf Italien. Auch hier spielt der Erste gegen den Zweiten. Nitro steigt jeweils um 20:15 Uhr in die Übertragung ein.