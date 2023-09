Louis Theroux stellt wieder Fragen

England

Der preisgekrönte Reporter hat sechs neue Dokumentarfilme hergestellt.

BBC Factual kündigt sechs Namen an, die der mehrfach preisgekrönte Journalist und Rundfunksprecher Louis Theroux für die zweite Staffel dertrifft, darunter kulturelle Ikonen und Vorreiter aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und des Weltgeschehens. Darunter sind der Schwergewicht-Weltmeister Anthony Joshua, der Schauspieler Ashley Walters, die Aktivistin Chelsea Manning, die Schauspiel-Legende Joan Collins, Babyshambles-Frontmann Pete Doherty und die Sängerin Raye.Gedreht wird an verschiedenen Schauplätzen, von New York City bis zur Normandie, von Glastonbury bis zur Côte d'Azur. Die kommende Serie wird den Zuschauern einige der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt und Louis' bisher vielfältigste Gäste näher bringen als je zuvor.Die sechs Dokumentarfilme kombinieren persönliche Gespräche mit Louis' unverkennbarem Filmstil und erforschen das Leben und die Karriere ihrer Protagonisten bis zum heutigen Tag, einschließlich der entscheidenden Momente in ihrer Laufbahn. Die zweite Staffel der von Theroux mitbegründeten Mindhouse Productions wird voraussichtlich noch in diesem Jahr auf BBC Two und BBC iPlayer ausgestrahlt.