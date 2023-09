Primetime-Check

Wie schlugen sich die Serien im Ersten? Punktete Sat.1 mit neuer Krimi-Ware?

Mitundverbuchte Das Erste 3,87 und 3,77 Millionen Zuschauer, die Serien zählten 15,9 und 16,3 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 7,0 und 7,2 Prozent möglich. Schließlich ging es mit(2,32 Millionen) und den(1,91 Millionen) weiter, die auf 11,7 und 11,8 Prozent kamen. Es waren 5,6 und 7,1 Prozent der jungen Menschen vertreten.Das ZDF startete mitunddurch, doch nur 2,53 und 2,33 Millionen Menschen fanden zum Sender und brachten 10,4 und 10,0 Prozent Marktanteil mit. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 und 8,9 Prozent gezählt. Daserreichte 2,94 Millionen und 14,5 Prozent bei allen sowie 9,8 Prozent bei den jungen Menschen.Der Start der achten-Staffel brachte RTL 1,60 Millionen Zuschauer und führte zu 14,2 Prozent in der Zielgruppe. Bei ProSieben gingweiter, die 7,9 Prozent bei den Umworbenen holte. Insgesamt wollten 0,60 Millionen Menschen das Format sehen. Bei Sat.1 wurdeserviert, die Free-TV-Premiere erreichte 1,41 Millionen und 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Zwei neue-Folgen sicherten sich 4,8 und 5,2 Prozent bei den Umworbenen. Bei allen Zuschauern lief es mit 1,12 und 0,81 Millionen gut.Gleich zwei Folgengingen bei VOX ins Rennen und hatten 0,75 und 0,64 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe wurden 6,0 und 7,0 Prozent erzielt. RTLZWEI strahlteaus, die Sendung verbuchte 0,51 Millionen und 4,2 Prozent bei den Werberelevanten. Mithatte man noch 0,30 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 4,2 Prozent.Kabel Eins ging mitauf Sendung, der 0,58 Millionen Menschen ab drei Jahren ansprach. Der Animationsfilm aus dem Jahr 2001 sicherte sich 5,5 Prozent bei den Umworbenen. Ab 22.05 Uhr schalteten noch 0,31 Millionen Menschen den modernen Klassikerein, der Film mit Martin Freemann aus dem Jahr 2005 brachte 4,9 Prozent Marktanteil.