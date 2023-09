Dieses TV-Zubehör benötigen Sie für die Heimkino-Erfahrung

Vermischtes

20. September 2023, 09:15 Uhr

Doch damit Sie die Filme in Ihrem Wohnzimmer so richtig genießen können, benötigen Sie das ein oder andere TV Accessoire.

1. Soundsystem

2. Flachbild-TV

3. Leinwand

4. Beamer

5. Streaming-Dienst

6. WLAN

7. Wohnwand

8. Sessel

9. Beistelltisch

10. Vorhänge

11. Beleuchtung

In Zeiten von Streaming TV besuchen immer weniger Menschen das Kino – kann man das Kino doch ganz einfach zu sich nach Hause holen, sofern man das richtige TV-Zubehör hat. Keine nervigen Warteschlangen, keine überteuerten Getränke und keine nervigen Sitznachbarn, die ständig dazwischen quatschen – vieles spricht dafür,. Welche das sind, erfahren Sie hier:Mit am wichtigsten ist es, dass Sie ein gutes Soundsystem haben. Denn seien wir mal ehrlich: Mit schlecht klingenden, dumpfen Lautsprechern macht das Filme Schauen nicht wirklich Spaß. Darum sollten Sie unbedingt in das Soundsystem investieren. Zahlreiche Onlineshops bietenzu guten Preisen an. Um den richtigen Shop zu finden, können Sie sich beispielsweise die Lightinthebox Erfahrungen von anderen Kunden durchlesen.Am besten geeignet ist ein, bei dem Sie zwei Frontlautsprecher rechts und links neben den Bildschirm anbringen, den Center-Lautsprecher dahinter stellen und die zwei Surround-Lautsprecher auf beiden Seiten neben den Sitzen verteilen. Wo Sie denanbringen, hängt von Ihrem persönlichen Empfinden und dem Raum ab – probieren Sie für das beste Sounderlebnis am besten verschiedene Plätze aus.Erwarten Sie allerdings nicht, dass Sie die Lautsprecher einfach mit dem Fernseher verbinden und Sie sofort den perfekten Ton genießen können. In der Regel ist es nötig, dass Sie das Soundsystem zunächst richtig einstellen, um die volle Tonqualität zu haben.Ohne einen passenden Flachbild-TV läuft nichts. Empfehlenswert sind Modelle zwischen 50 und 65 Zoll. Beachten Sie, dass größer nicht unbedingt besser ist. Bei der Wahl der richtigen Größe sollten Sie unbedingt den Sitzabstand zum Fernseher beachten. Denn wenn Sie nahe am TV sitzen, dann sind etwas kleinere Bildschirme sogar besser.Außerdem sollten Sie einen Fernseher mit einerwählen. So können Sie bei Ihrem TV-Abend ein maximal klares Bild genießen!Natürlich können Sie die Filme einfach auf einem großen Flachbild-TV schauen. Doch falls Sie ausreichend Platz haben, gibt es keinen guten Grund, weshalb Sie sich keine Leinwand anschaffen sollten. So können Sie Filme wirklichgenießen. Wenn Sie eine Leinwand wählen, die man leicht aufrollen kann, dann fällt sie kaum auf, wenn Sie sie gerade nicht nutzen.Alternativ ist es auch möglich, die Filme auf einezu projizieren. Wichtig ist aber, dass diese Wand glatt ist – ist grober Putz auf der Wand, dann ist es leider nicht möglich, sie als Leinwand zu verwenden.Und zusammen zur Leinwand benötigen Sie natürlich einen Beamer, mit dem das Bild auf die Leinwand beziehungsweise auf die weiße Wand projiziert werden kann.Wussten Sie, dassheutzutage nicht mehr viel teurer sind als normale Beamer? Die Investition kann sich für das Heimkinoerlebnis auf jeden Fall lohnen! Vergessen Sie nicht, dass Sie in dem Fall auch nochbenötigen.Seien wir mal ehrlich: Die Zeiten von Videokassetten, DVDs und Blu-ray Discs sind vorbei. Und herkömmliches Fernsehen wird auch immer weniger genutzt – wer will schon Filme ansehen, die alle 15 Minuten von einer fast zehnminütigen Werbepause unterbrochen werden? Und vor allem auch das ansehen zu müssen, was gerade zu dieser Uhrzeit auf den Kanälen läuft, wenn man eigentlich etwas ganz anderes sehen möchte?Für das richtig gute TV-Erlebnis benötigen Sie darum ein Abo bei mindestens einem Streaming-Dienst. Hier haben Sie die Qual der Wahl zwischen Anbietern wie. Vergleichen Sie vor dem Abschließen eines Abonnements am besten die Leistungen, die angebotenen Filme und Serien und die Preise, damit Sie den für sich am besten passenden Streaming-Dienst finden. Das Gute ist: Sie sind monatlich kündbar, Sie können sich also auch einfach durch alle durchprobieren.Der teuerste Smart-TV und der tollste Streamingdienst nützen Ihnen natürlich nichts, wenn Sie nicht auch über eine ausreichend guteverfügen. Falls es bei Ihrem derzeitigen Internetvertrag eine Weile dauert, bis Filme geladen werden, sollten Sie einen Wechsel in Betracht ziehen.Für einen besseren WLAN-Empfang kann es zudem ratsam sein, wenn Sie einzu Ihrem TV-Gerät verlegen.Entscheiden Sie sich gegen die Leinwand und für den klassischen Smart-TV, dann brauchen Sie natürlich eine Wohnwand oder ein, auf das Sie Ihren Fernseher stellen können. Alternativ können Sie den Fernseher unter Umständen auch einfach an die Wand hängen – klären Sie aber unbedingt vorher ab, ob Ihre Wand auch dafür geeignet ist, um nicht zu riskieren, dass Ihr TV herunterfällt und beschädigt wird!Vorteil einer Wohnwand ist, dass diese Ihnen viele Verstaumöglichkeiten bietet. So können Sie beispielsweiseund Lautsprecher bequem beim TV unterbringen.Etwas sehr Wichtiges wird gerne vergessen: Natürlich benötigen Sie auch eine, damit Sie das Filme Schauen Zuhause so richtig genießen können.Vermutlich haben Sie keinen Extra-Raum in Ihrem Haus zur Verfügung, den Sie in einenumgestalten können (falls doch, dann können Sie sich richtigeanschaffen!). Wenn Sie die Filme von Ihrem Wohnzimmer aus genießen möchten, brauchen Sie darum unbedingt eine bequeme Couch oder gemütliche Sessel. Falls Ihre bisherige Wohnlandschaft zwar gut aussieht, aber sehr ungemütlich ist, dann ist es ratsam, diese zu verkaufen und gemütlichere Sitzgelegenheiten zu kaufen. Ansonsten werden Sie keine richtige Freude an Ihren Filmabenden haben.Die neue Couch möchten Sie natürlich nicht gleich verschmutzen, wenn Siegedankenverloren darauf abstellen, weil Sie so vom Film gefesselt sind. Und der Tisch ist auch wirklich viel zu weit weg, sodass man sich immer aufsetzen muss, wenn man etwas essen oder trinken möchte.Zum Glück gibt es zahlreiche kleine Beistelltische, die so geformt sind, dass ihre Ablagefläche über die Couch geht. So können Sie snacken, ohne vom Film abgelenkt zu werden und ohne die Couch zu verschmutzen.Egal ob die Sonne am Tag oder Straßenlaternen und Autoscheinwerfer nachts: Durch das Fenster kommt allerlei Licht ins Zimmer, das dasbeeinträchtigen kann. Gerade durchdurch das Fenster kann man häufig nichts mehr auf dem TV erkennen.Aus diesem Grund sollten Sie unbedingt die Möglichkeit haben, das Zimmer abzudunkeln. Vielleicht haben Sie sowieso schon Rollos an den Fenstern, alternativ können Sie auch Jalousien oder abdunkelnde Vorhänge anbringen.Um nun nicht komplett im Dunkeln zu sitzen, können Sieim Raum anbringen. Vor allem Lichtbänder, die die Farbe wechseln können, sind hierbei zu empfehlen. Denn mit Ihnen können Sie Ihr Wohnzimmer in einen richtigen Kinosaal verwandeln.