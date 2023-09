Dritte «Dark Winds»-Staffel in Planung

US-Fernsehen

Die zweite Runde ist erst vor Kurzem bei AMC zu Ende gegangen.

AMC Networks hat bekannt gegeben, dass das gefeierte Dramafür eine dritte Staffel verlängert wurde, die Anfang 2025 Premiere haben soll. Die zweite Staffel wurde vor kurzem auf AMC und AMC+ beendet und die erste Staffel wird derzeit auf Max als Teil eines zweimonatigen Programm-Pop-ups ausgewählter AMC Networks-Serien auf dem Streaming-Dienst Warner Bros.In der Serie, die sowohl für die erste als auch für die zweite Staffel eine perfekte Bewertung von 100 Rotten Tomatoes erhalten hatte, spielen Zahn McClarnon («The Son», «Westworld», «Fargo»), Kiowa Gordon («The Red Road», «Roswell, New Mexico») und Jessica Matten («Tribal», «Burden of Truth») mit."Wir haben diese Reise mit sehr großen Hoffnungen für diese Serie begonnen, angesichts des bemerkenswerten Ausgangsmaterials und des außergewöhnlichen Kreativteams, das dahinter steht, und sie hat sich auf jeder Ebene bewährt", sagte Dan McDermott, President of Entertainment and AMC Studios bei AMC Networks. "Angefangen bei den geliebten Romanen, über ein unglaublich kollaboratives Produzententeam, zu dem Robert Redford, George R. R. Martin, Showrunner John Wirth und Star Zahn McClarnon gehören, bis hin zum gesamten Cast und der Crew, gibt es in diesem Universum noch so viele Geschichten zu erzählen. Ich danke den Fans, dass sie diese Serie annehmen, und den Kritikern, dass sie sie feiern und ins rechte Licht rücken.