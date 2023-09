«Mit Herz und Holly» debütiert im November

TV-News

Zwei Filme zeigt das ZDF am Sonntagabend auf dem „Herzkino“-Sendeplatz.

Das ZDF hat für seine neue „Herzkino“-Reihe auf dem Sendeplatz am Sonntagabend um 20:15 Uhr ein Premierendatum terminiert., von der im Frühjahr die ersten beiden 90-minütigen Filme produziert wurden, startet am 12. November im ZDF-Hauptprogramm. Eine Woche später folgt der zweite Film. Die eigentliche Premiere der Filmreihe erfolgt wie üblich vorab im Netz, denn in der ZDFmediathek stehen die beiden Spielfilme mit Inka Friedrich und Karoline Teska in den Hauptrollen ab dem 4. November ab 10:00 Uhr zum Abruf bereit.Friedrich verkörpert Katrin Herz, während Teska als Holly Sass in Erscheinung tritt. Die beiden sind Medizinerinnen, wobei die Landärztin Dr. Herz dringend Unterstützung in ihrer Praxis in Sachsen-Anhalt benötigt. Die findet sie in der jungen Notärztin Dr. Sass. Die eingeschworene Berlinerin lässt sich allerdings nur auf den Job in der Landarztpraxis ein, um der einzigen Spur zu ihrer verschwundenen Mutter zu folgen.In weiteren Rollen der Produktion von studio.TV.film spielen Birge Schade, Joachim Raaf, Max Woelky und Jaecki Schwarz mit. Nach dem Drehbuch von Birgit Maiwald und Antje Huhs führte Regisseur Wolfgang Eißler für das neue Medical-Drama Regie.