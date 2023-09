Duff Goldman bleibt bei Food Network

US-Fernsehen

Zuletzt erreichte der Senderstar rund zwölf Millionen Menschen mit seinem Summer-Baking-Wettbewerb.

Food Network und Duff Goldman haben einen neuen, mehrjährigen Vertrag mit mehreren Projekten unterzeichnet, wie Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery, heute bekannt gab. Der langjährige Mitarbeiter des Senders wird dem Food-Network-Publikum weiterhin beliebte Serien und neue leidenschaftliche Projekte präsentieren, darunter die brandneue Weihnachtsserie «The Elf on the Shelf: Sweet Showdown».Goldman ist ein renommierter Bäcker, Chefkoch und Kochbuchautor sowie Juror bei den beliebtesten Serien des Senders, darunter die «Baking Championship»-Franchise. Anfang dieses Jahres nahm Goldman an der ersten Staffel von «Summer Baking Championship» teil, die derzeit mit mehr als zwölf Millionen Zuschauern auf Food Network/Max/Discovery+ die beste Erstausstrahlung des Senders ist. Duff ist außerdem Co-Moderatorin der neuen Staffel von «Halloween Cookie Challenge», die am Montag, den 25. September um 22.00 Uhr Premiere hat, und Jurymitglied bei «Holiday Baking Championship», die am Montag, den 6. November um 20.00 Uhr auf Sendung geht."Mit diesem neuen Vertrag bauen wir unsere Zusammenarbeit mit Duff aus und bringen mehr von seinen einzigartigen Talenten und seiner Expertise zu unseren Zuschauern", sagte Ayala. "Food Network-Fans aller Altersgruppen kennen Duff Goldman nicht nur für seine beeindruckenden Torten, sondern auch für seine charmanten Fähigkeiten als Juror bei unseren Süßwarenwettbewerben.""Nach all den Jahren weiterhin ein Teil der Food Network-Familie zu sein, ist großartig. Für mich als Chefkoch ist Food Network mein Zuhause", so Duff. "Für ein Publikum zu backen, es zu inspirieren, zu erziehen und zu unterhalten ist das, was mich motiviert, und dies noch viele Jahre lang tun zu können, ist ein wahr gewordener Traum."