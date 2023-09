Schwerer Stand für «Love Island» und Neustart «VIPs Only»

Quotennews

«Love Island» musste deutliche Einbußen gegenüber der Vorwoche hinnehmen und «VIPs Only» konnte nicht ansatzweise mit «B:REAL» mithalten.

Im Oktober startet RTLZWEI in eine neue Ära, denn für die 17-Uhr-Stunde hat man gleich 100 Folgen des im Sommer getesteten Formats «B:REAL – Echte Promis, echtes Leben» bestellt. Die Reality-Serie zeigte sich in seiner dreiwöchigen recht stabil und fuhr in der Zielgruppe durchschnittlich 4,5 Prozent Marktanteil ein. Bevor «B:REAL» auf die Bildschirme zurückkehren wird, ging am Montag zunächst ein anderer Neustart auf Sendung:heimste bei der Premiere am Montag aber nur 90.000 Zuschauer ein, darunter befanden sich gerade einmal 10.000 Zielgruppen-Zuschauer. Die Marktanteile lagen auf einem desaströsen Niveau, bei allen wurden miserable 0,7 Prozent ausgewiesen und bei den 14- bis 49-Jährigen schreckliche 0,9 Prozent.Bereits um 16:00 Uhr präsentierte der Grünwalder Sender neue-Folgen, die aus Rostock stammten.sorgte für eine Reichweite von 0,16 Millionen, was einer Einschaltquote von mauen 1,6 Prozent auf dem Gesamtmarkt entsprach. In der Zielgruppe lag die Sehbeteiligung bei 30.000 Zuschauern, der Marktanteil wurde auf weit unterdurchschnittliche 2,3 Prozent beziffert.Die Soaps aus Köln und Berlin performten ab 18:04 Uhr schwach.sicherte sich 0,10 Millionen Zuschauer,unterhielt um 19:06 Uhr 0,25 Millionen Menschen. Die Marktanteile auf dem Gesamtmarkt bewegten sich bei desaströsen 0,6 und schwachen 1,2 Prozent. In der Zielgruppe musste sich RTLZWEI mit 2,2 und 2,7 Prozent begnügen.Um 20:15 Uhr folgte das Neueste aus Griechenland, wo derzeitproduziert wird. Sylvie Meis und Oli P. moderierten vor 0,36 Millionen Zuschauern die zweite Live-Show der Staffel, die auf einen Marktanteil von 1,5 Prozent kam. In der Zielgruppe lag man deutlich unter dem Ergebnis der Staffelpremiere vor acht Tagen und fuhr 0,20 Millionen und 3,7 Prozent ein. Die zweite-Ausgabe sorgte ab 22:20 Uhr für 0,22 Millionen und 3,3 Prozent.