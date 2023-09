«Love Island» absolviert die erste Woche relativ erfolgreich

Wochenquotencheck

Nach einem ersten Einbruch am Dienstag ging es rasch wieder aufwärts. Dennoch ist nicht zu leugnen, dass die Zuschauerzahlen unter dem Vorjahresniveau liegen.



Die Dating-Reality-Showstammt ursprünglich aus Großbritannien und wurde dort erstmals mit Promis 2005 und 2006 ausgestrahlt. Eine Neuauflage mit nicht in der Öffentlichkeit bekannten Personen folgte ab 2015. Auf diesem Beispiel basiert der deutsche Ableger, welcher ab 2017 auf Sendung ist. Dadurch dass 2021 sowohl im Frühjahr als auch im Herbst eine Staffel gesendet wurde, ist man in diesem Jahr nun bereits bei der achten Staffel angelangt. In diesem Jahr wird erstmals in Griechenland gedreht. Zudem erhielt die Moderatorin Sylvie Meis nun auch Unterstützung von Oli P. RTLZWEI wird die aktuelle Staffel, welche am 11. September startete, bis zum 2. Oktober täglich ausstrahlen.Wie gewohnt erfolgte der Auftakt, in welchem die Singles in der luxuriösen Villa begrüßt wurden, im Rahmen einer Primetime-Show. Aus diesem Grund wurden mit der ersten Folge die mit Abstand am größten Reichweiten eingefahren. So erfolgte der Start am Montag mit 0,46 Millionen Zuschauern. Somit kam eine passable Quote von 2,0 Prozent zustande. Die Zielgruppe war mit 0,27 Millionen Jüngeren besonders stark vertreten. Hier standen zu Beginn außerdem hohe 5,1 Prozent Marktanteil auf dem Papier.Der Wechsel am darauffolgenden Tag zum Start ab 22.15 Uhr brachte jedoch einen deutlichen Einbruch mit sich. Bei lediglich 0,28 Millionen Interessenten war der Marktanteil deutlich auf den bisherigen Tiefstwert von mageren 1,5 Prozent zurückgefallen. Ein ähnliches Bild bot sich in der jüngeren Gruppe, welche nun nur noch aus 0,14 Millionen Umworbenen bestand. Ein Sturz auf mäßige 2,8 Prozent war das Resultat. Der Mittwoch bewies jedoch, dass dies eine Ausnahme war, und das Format auch zu späterer Zeit dennoch für bessere Resultate gut ist. Langsam verbesserte man sich so mit 0,32 Millionen Neugierigen wieder auf 2,0 Prozent. Die 0,15 Millionen Werberelevanten trieben den Marktanteil mit guten 4,4 Prozent deutlich nach oben.Einen Tag später hatte sich das Gesamtpublikum jedoch wieder auf 0,30 Millionen Menschen verkleinert, was annehmbare 1,9 Prozent Marktanteil zur Folge hatte. Die gegensätzliche Bewegung war in der Zielgruppe zu beobachten, wo die 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf starke 5,5 Prozent Marktanteil erhöhten. Am Freitag waren schließlich sogar 0,33 Millionen Interessenten mit von der Partie. Dennoch sank die Quote auf akzeptable 1,8 Prozent. Auch das jüngere Publikum erhöhte sich auf 0,22 Millionen Menschen. Zeitgleich fiel auch hier der Marktanteil auf weiterhin überzeugende 5,1 Prozent zurück.Insgesamt drohte in der ersten Woche nach dem Auftakt zur Primetime ein deutlicher Abwärtstrend, nachdem man auf den späteren Sendeplatz gewechselt war. Vorerst stellte sich dies jedoch nur als Ausrutscher heraus und das Format schlug einen für den Sender deutlich überzeugenderen Weg ein. Nun muss sich zeigen, ob dieses Niveau über mehrere Wochen hinweg gehalten werden kann. Aktuell sind nämlich vor allem die Quoten in der Zielgruppe erfreulich. Dennoch zeigt ein Blick auf das Vorjahr, dass damals noch 0,75 Millionen Interessenten bei der Eröffnungsshow eingeschalten hatten. 0,45 Millionen Umworbenen waren annährend so viele wie das diesjährige Gesamtpublikum. Von der Zuschauerzahl her hielt man sich auch den Rest der Woche auf höherem Niveau als aktuell, die Quoten bewegten sich hingegen in einem ähnlichen Bereich.