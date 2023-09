«Der Quiz-Champion» überzeugt, aber

Quotennews

Ein richtiger Knaller ist die von Johannes B. Kerner moderierte Fernsehshow auch nicht. Am Vorabend waren die Highlights des Königsjubiläums zu sehen.

Am 17. Juni strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen die vorletzte Ausgabe vonaus, damals schalteten 3,17 Millionen Menschen ein. Das ZDF konnte mit 17,2 Prozent bei allen sowie 11,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen richtig zufrieden sein. Nun stand eine neue Ausgabe auf dem Programm, in der unter anderem die Experten Axel Milberg (Literatur und Sprache), Andrea Kiewel (Musik), Marcel Reif (Sport), Sarah Wiener (Ernährung) und Michael "Bully" Herbig (Film und Fernsehen) als Gegner auftraten.Die Spendengala, in der auch Oliver Korittke, Isabel Varell, Bernhard Brink, Susanne Klehn, Gesine Cukrowski, Kilian Kerner, Patricia Kelly und Ulla Kock am Brink am Telefon Gelder einsammelten, versammelte 3,04 Millionen Menschen vor dem heimischen Fernseher, das brachte dem ZDF einen Marktanteil von 14,7 Prozent. Die Fernsehstation konnte sich über 0,47 Millionen junge Menschen freuen, die für einen Marktanteil von 11,1 Prozent standen.Schließlich interessierten sich 2,21 Millionen Menschen für das 15-minütigeum 23.15 Uhr, das 15,0 Prozent bei allen sowie 9,6 Prozent bei den jungen Menschen bekam. Mit demwaren noch 1,54 Millionen Menschen möglich, die Marktanteile beliefen sich auf 16,1 Prozent bei allen sowie 10,8 Prozent bei den jungen Menschen.«ZDFroyal» ging um 19.25 Uhr mitauf Sendung und schnappte sich mit der Zusammenfassung immerhin 2,25 Millionen Zuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 12,6 Prozent. Unter den Zuschauenden waren lediglich 0,18 Millionen der 14- bis 49-Jährigen, die 5,3 Prozent Marktanteil mitbrachten.Um 09.30 Uhr feierte Jessica Schöne mit der neuen ShowEinstand. Die neue Spielshow besteht aus vier Jugendlichen, die sich in Wasserschutzprojekten engagieren. So konnten in einem Virtual-Studio in eine düstere Zukunft eintauchen. Nur 0,07 Millionen Menschen verfolgten die Premiere, die 1,6 Prozent Marktanteil hatte. Unter den 14- bis 49-Jährigen befanden sich 0,01 Millionen, das sorgte für 1,4 Prozent.