Blockbuster-Battle

Eine draufgängerische Komödie duelliert sich mit einem Horrorfilm aus den 80er-Jahren. Außerdem präsentiert Woddy Allen eine charmante Idee aus dem Paris der 20er-Jahre.

Die Bewertung

(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Jim und seine Freundin Michelle wollen sich das Ja-Wort geben! Klar, dass auch alte Freunde wie Stifler, Finch und Kevin zu der Feier eingeladen werden. Doch die Vorbereitungen laufen alles andere als geordnet ab: Jim denkt nervös daran, wie das Eheleben wohl wird, Stifler schmiedet Pläne, die Brautjungfern zu verführen und Finch hat sich unsterblich in Michelles Schwester Cadence verliebt.The Movie Database (TMDB): 6Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDb User Rating: 6(sixx, 20:15 Uhr)Oscarprämiertes Meisterwerk von Woody Allen: Gil Pender ist als Autor in Hollywood tätig und schreibt gerade an einem Roman. Eine Geschäftsreise führt ihn und seine Frau Inez nach Paris. Dort schlendert er eines Nachts eine verlassene Straße entlang und gelangt dadurch, zu seiner Überraschung, in das Paris der 20er Jahre. Fasziniert tritt er seitdem immer wieder die Zeitreise an und lernt beeindruckende Persönlichkeiten kennen. Den Draht zur Gegenwart droht er dabei zu verlieren.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 8(Tele 5, 20:15 Uhr)Horror-Klassiker und episches Werk aus der Feder von Filmemacher John: Als das kalifornische Küstenstädtchen Antonio Bay sein 100-jähriges Bestehen feiert, zieht plötzlich dichter Nebel auf. Die verdammten Seelen ertrunkener Seeleute sind zurück, um sich für ihren Tod zu rächen! Denn einst wurden die Geister von den Gründungsvätern um Gold und Leben betrogen. Radiomoderatorin Stevie Wayne , Pater Malone , das kirchliche Oberhaupt der Stadt, Elizabeth Solley und Nick Castle sehen sich mit einer übernatürlichen Invasion konfrontiert, aus der es kein Entrinnen gibt.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7