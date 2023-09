sixx startet «Farmhouse Facelift»

TV-News

Acht neue Folgen werden in vier Wochen gesendet. Fans des Formats bekommen auch Reruns präsentiert.

Noch bis zum 23. September setzt der Frauensender auf die Doku-Reihe, doch für den 30. September istangekündigt. Die acht neuen Folgen aus der dritten Staffel werden samstags um 18.20 Uhr in Doppelfolgen gezeigt. Bereits 55 Minuten zuvor wird eine alte Folge wiederholt.Das Geschwister-Duo Billy Pearson und Carolyn Wilbrink hat sich auf die Renovierung alter Landhäuser spezialisiert. Während Billy sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellt, ist Carolyn für die Designs zuständig. Mit vereinten Kräften kreieren sie atemberaubende Traumhäuser, die ihre Kunden jedes Mal aufs Neue begeistern.Im Staffelauftakt sind Trevor und Luke zu sehen, die in einem Haus auf einem großen Grundstück wohnen. Eine wunderschöne Aussicht und lange Spaziergänge gehören zum alltäglichen Leben der beiden. Zur vollkommenen Zufriedenheit fehlt nur noch eins - eine Renovierung. Vor allem das Innere des Anwesens benötigt Carolyn und Billys handwerkliches und kreatives Geschick. Das Experten-Duo weiß, was zu tun ist und verwandelt ein charmantes Häuschen in ein echtes Landhaus für das glückliche Paar.