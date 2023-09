Geo geht auf Kot-Suche

TV-News

Außerdem erforscht David Attenborough einen Mammut-Friedhof.

Der Pay-TV-Sender Geo Television hat ein neues Programm für den Donnerstagabend gefunden, wo in dieser Woche die dreiteilige Doku-Reihedebütierte. Am 5. Oktober setzt der RTL-Sender auf den berühmten britischen Naturforscher David Attenborough und dessen einstündige Reportage, die er 2021 für BBC One präsentierte.Darin geht es um ein Ehepaar, das in der Nähe von Swindon einen Mammutfriedhof im alten prähistorischen Flussbett der Themse entdeckte. Außerdem wird dort eine steinerne „Handaxt" gefunden, die von einem frühen Menschen hergestellt wurde. Die Funde könnten einen äußerst seltenen Einblick in das Leben in der Eiszeit bieten. Als Attenborough von den bemerkenswerten Funden hörte, wollte er sie unbedingt mit eigenen Augen sehen.Eine Woche später geht es nicht um historische Knochen, sondern um Tierkot. Am 12. Oktober feiert um 20:15 Uhr der Zoologe Scott Burnett alsseine Geo-Premiere. Burnett erforscht den Kot von Tieren. Dieser etwas merkwürdig anmutende Beruf entpuppt sich schnell als lohnende Informationsquelle, wie Geo verspricht. Die tierischen Exkremente ermöglichen eine Vielzahl von Erkenntnissen über das Leben von Wombats, Beuteltieren, Nashörnern oder Blauwalen. Daher wird seine Leidenschaft von vielen Kollegen geteilt. Denn die Lösung vieler Probleme liegt in der Losung. Die Dokumentation «Secrets in the Scat» ist eine Produktion von Terra Mater Studios und WGBH/NOVA in Zusammenarbeit mit arte France.