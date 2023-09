Erste Bayern-«Sportschau» läuft nicht ungewöhnlich

Quotennews

Jessy Wellmer hatte am Vorabend wieder ein Millionenpublikum glücklich gemacht.

Das Erste setzte am Vorabend wieder auf die sportlichen Ereignisse im Fußball. Zunächst war zwischen 18.00 und 18.30 Uhr die 3. Liga dran, die Highlights aus zahlreichen Spielen wollten 1,88 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht verpassen. Die Fernsehstation verbuchte einen Marktanteil von 17,0 Prozent. Die Produktion sicherte sich 0,20 Millionen 14- bis 49-Jährige, die 10,4 Prozent Marktanteil brachte.Mit dem vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga war auch erstmals eine Zusammenfassung exklusiv im Ersten zu sehen. Die Saison-Eröffnung erreichte ein Millionenpublikum bei Sat.1 , der FC Bayern München spielte am zweiten Spieltag am Sonntag, am dritten Match-Day war man als Top-Spiel um 18.30 Uhr gesetzt. Dieerreichte mit den ersten drei Ausgaben 3,11, 3,52 und 3,07 Millionen Zuschauer, die jüngste Ausgabe sicherte sich 3,23 Millionen Zuschauer.Die Zusammenfassungen unter anderem von Bayern – Leverkusen, Leipzig – Augsburg und Freiburg gegen den BVB wollten sich 21,6 Prozent der Zuschauer nicht entgehen lassen. Bei den jungen Zuschauern schnappte sich die blaue Eins 0,39 Millionen Zuschauer und sicherte sich 14,3 Prozent. Um 19.57 Uhr standauf dem Programm, 3,76 Millionen Menschen sahen Franziska Reichenbacher über die Schulter, die 20,6 Prozent Marktanteil holte. 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen interessierten sich für die sechs Richtigen, die wie immer ohne Gewähr waren. Die Fernsehstation verbuchte 13,6 Prozent Marktanteil bei den jungen Menschen.