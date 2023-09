VOD-Charts

Die Immobilienmakler aus Südkalifornien sind zurück, doch es gab kein Vorbeikommen an der Realverfilmung des Anime-Klassikers.

Eine der am meisten gefeierten Serien und ein Streaming-Dauerbrenner teilen sich in dieser Woche den neunten Platz, denn sowohlals auchverzeichneten zwischen dem 8. und 14. September 1,26 Millionen Abrufe. Damit beginnt die Top10 der 37. Kalenderwoche recht gemächlich und auch Platz acht kam auf eine überschaubare Reichweite. Aus dem-Franchise gab es vergangenen Freitag Nachschub aus Orange County.startete in Runde zwei, was 1,27 Millionen Mal angesteuert wurde.180 Folgen schulterten Rue McClanahan, Betty White, Beatrice Arthur und Estelle Getty als. Die Serie aus den 80er- und 90er-Jahren ist inzwischen bei Disney+ abrufbar und war in den vergangenen sieben Tagen sehr beliebt. Jedenfalls reichte es für 1,85 Millionen Klicks und Rang sieben. Den fünften Platz teilen sich wiederum zwei Titel, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Jeweils 1,86 Millionen Mal gestreamt wurden der Netflix-Thrillerund die SitcomAuch Platz vier musste sich in dieser von Woche, deren hochsommerliche Temperaturen womöglich den ein oder anderen Streaming-Zuschauer von der Mattscheibe fernhielten, mit weniger als zwei Millionen Abrufe begnügen. Das Teenager-Drama, dessen siebte und finale Staffel Ende August zu Ende ging, brachte es auf eine Reichweite von 1,90 Millionen. Besser schnitten die Titel auf dem Podium ab. Das drittplatziertedurfte sich über 3,75 Millionen Views freuen.Auf dem zweiten Platz landete der Serien-Klassiker, der trotz Ellen Pompeos Ausstieg und fast 20 Jahren auf Sendung noch immer zu den beliebtesten Streaming-Titeln gehört. In dieser Woche fiel die Wahl 4,42 Millionen Mal auf die Krankenhaus-Serie als Unterhaltungsangebot. Übertroffen wurde «Grey’s Anatomy» lediglich von Vorwochen-Sieger. Die Netflix-Serie konnte sein Ergebnis noch einmal deutlich in die Höhe schrauben, die Realverfilmung kam auf 7,53 Millionen Aufrufe. Netflix hat diese Leistung entsprechend mit der Verlängerung für eine zweite Staffel belohnt ( Quotenmeter berichtete ).