RTL+ setzt auf «Falcon Crest» und «Walker»

TV-News

Der Serienklassiker ist ab Oktober beim Streamingdienst verfügbar, genau wie das Serien-Reboot, dessen zweite Staffel wenige Monate nach der ersten erscheint.

Der Streamingdienst RTL+ hat zahlreiche Serien-Klassiker wie «Der Denver-Clan», «Dallas» oder «MacGyver» im Angebot, ab dem 1. Oktober gesellt sich auchzum Portfolio hinzu. Der Publikumsliebling aus den 80er-Jahren besteht insgesamt aus neun Staffeln, RTL+ hat sich zunächst die ersten vier Runden gesichert. Neben Hauptdarstellerin Jane Wyman als Oberhaupt des Weinguts «Falcon Crest» Angela Channing spielten damals unter anderem Abby Dalton, Margaret Ladd, Lorenzo Lamas, Ana Alicia, Susan Sullivan, William R. Moses, Jamie Rose und David Selby mit. Hinter der Serie stand der inzwischen verstorbene Earl Hamner, der Jahre zuvor bereits die Familiensage «Die Waltons» kreiert hatte.Darüber hinaus hat RTL auch die zweite Staffel des Serien-Rebootsangekündigt. Die «Walker, Texas Ranger»-Neuauflage startet ebenfalls ab dem 1. Oktober verfügbar, was durchaus einem Eiltempo gleicht, die erste Staffel feierte beim Streamer erst Ende Juli ihre Deutschlandpremiere. In den USA sind inzwischen beim Network The CW drei Staffeln ausgestrahlt worden, eine vierte Runde erhielt im Mai den Produktionsauftrag.Die zweite Staffel spielt drei Monate nach den Ereignissen der ersten Runde. Neben dem Aufklären von Verbrechen setzt sich Cordell Walker (Jared Padalecki) gemeinsam mit seiner Familie weiterhin mit ihrer Vergangenheit auseinander. Dabei werden sie unwissentlich von Kameras in ihrem Haus ausspioniert. Außerdem zieht Walkers Jugendliebe Gale Davidson (Paula Marshall) mit ihrer Familie auf die benachbarte Ranch und eine Rivalität zwischen den Familien beginnt.