Vierte «Temptation Island VIP»-Staffel startet Anfang Oktober

TV-News

Neben zahlreichen Gesichter aus dem «Bachelor in Paradise»-Universum stellt sich auch Kader Loth dem Beziehungstest von RTL+.

Im Juni produzierte Banijay neue Folgen des RTL+-Reality-Formats, die Dreharbeiten fanden diesmal in Kroatien statt. Nun hat der Streamingdienst nähere Details bekannt gegeben. So startet die vierte Staffel am Dienstag, 3. Oktober, sie besteht aus zwölf regulären Folgen sowie einer Wiedersehensshow – ab 26. September steht außerdem eine kurze Sneak Peek zum Streamen bereit.Außerdem verriet RTL+, welche Paare Moderatorin Lola Weippert in ihren jeweiligen Villen begrüßte. Die wohl prominenteste Teilnehmerin ist Kader Loth, die von RTL+ als „Reality Queen“ bezeichnet wird, mit ihrem „Lebemann“ Isi. Beide wissen nicht so richtig, wohin ihre Beziehung sie noch führen wird. Die beiden waren schon einmal Teil einer RTL-Realitysendung, als sie 2022 gemeinsam ins «Sommerhaus der Stars» eingezogen sind.Außerdem waren die 29-jährige Mimi aus Köln und der 26-jährige Yannick aus Mettmann mit dabei. Letzterer nahm im vergangenen Jahr an der RTL-Datingsendung «Die Bachelorette» teil, die zwei lernten sich dann im Rahmen von «Bachelor in Paradise» näher kennen. Ein Jahr zuvor hatten sich in dem «Bachelor»-Spin-off auch Denise (27) aus Braunschweig und Lorik (26) aus Mannheim kennengelernt, die sich ebenfalls den «Temptation Island»-Verführern stellen. Die beiden sind seit ihrer Teilnahme bei «Ex on the Beach» ein Paar. Das Realitysternchen-Feld komplettieren Jana-Maria (31) und Umut (26) aus Ravensburg, die sich 2022 bei «BiP» kennengelernt und die Sendung als Paar verlassen haben.Die Männer und Frauen ziehen getrennt voneinander in jeweils eine Villa ein, in der flirtwillige Singles des jeweils anderen Geschlechts auf sie warten. Diese sollen die vergebenen Kandidaten verführen, um so die Treue zu testen. In regelmäßigen Abständen sehen die Vergebenen am Lagerfeuer bei Moderatorin Lola Weippert Bilder von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Nach 14 Tagen treffen die Paare wieder aufeinander.