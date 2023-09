Quotencheck

Nach über zwei Jahren Pause entschied sich sixx für die Wiederholung der fünften Staffel der Serie in der Nacht.

Seit 2014 wird die Science-Fiction-Serieproduziert, welche auf der gleichnamigen Buchreihe von Kass Morgan basiert. Im Mittepunkt stehen hundert jugendliche Straftäter, welche fast 100 Jahre nach einem Atomkrieg auf der Erde zurück dorthin geschickt werden. Die Ausstrahlung in den USA erfolgte bei The CW bis zum Jahr 2020. Hier endete man nach sieben Staffeln mit insgesamt genau 100 Episoden. Die deutschsprachige Erstausstrahlung übernahm zunächst ProSieben , später dann der Schwestersender sixx . Hier war die Ausstrahlung Anfang 2021 beendet. Über zwei Jahre später sendete sixx nun erneut die fünfte Staffel.Die Folgen waren jeweils in der Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag, um Mitternacht herum, zu sehen. Los ging es am 14. Juni mit 80.000 Fernsehenden, was zu einem hohen Marktanteil von 1,1 Prozent führte. Bei den 10.000 Jüngeren wurden hingegen nur mickrige 0,3 Prozent eingefahren. Bereits eine Woche später wurde mit 110.000 Zuschauern sowie herausragenden 1,6 Prozent Marktanteil der Bestwert eingefahren. Auch die 20.000 Umworbenen standen nun mit durchschnittlichen 1,3 Prozent deutlich besser da. Am darauffolgenden Mittwoch landete man mit einem Publikum von 50.000 Menschen bei passablen 0,7 Prozent Marktanteil. Die 10.000 Werberelevanten waren allerdings wieder auf niedrige 0,5 Prozent zurückgefallen.Am 6. Juli lagen die 60.000 Neugierigen mit einer Quote von 0,8 Prozent genau im Senderschnitt. Bei erneut 10.000 14- bis 49-Jährigen ging es noch weiter abwärts auf ernüchternde 0,3 Prozent Marktanteil. Eines der schlechtesten Resultate wurde in der Woche darauf mit 10.000 Zusehenden sowie miserablen 0,2 Prozent verbucht. Zudem landete die Anzeige bei 0,00 Millionen Jüngeren, da weniger als 5000 Interessenten einschalteten. Mickrige 0,3 Prozent Marktanteil waren das Resultat. Eine Woche später hatten sich die 50.000 Fernsehenden zumindest wieder auf solide 0,7 Prozent gerettet. Bei einem jüngeren Publikum von 10.000 Menschen wurden mäßige 0,9 Prozent eingefahren.Doch bereits in der darauffolgenden Woche wiederholte sich erneut das Resultat von 10.000 Zuschauern sowie 0,2 Prozent. Diesmal sank die Quote in der Zielgruppe noch weiter auf enttäuschende 0,2 Prozent. Am 2. August stellten 20.000 Neugierige mit schwachen 0,3 Prozent Marktanteil jedoch auch keine sonderliche Besserung dar. Die 10.000 Umworbenen beliefen sich auf magere 0,6 Prozent. Eine Woche später kamen bei einer Reichweite von 80.000 Menschen nun hohe 1,0 Prozent zustande. In der jüngeren Gruppe fiel nun allerdings nicht nur die Zuschauerzahl auf null, auch die Quote zeigte diesmal 0,0 Prozent an.In der darauffolgenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sorgten 50.000 Interessenten nun für passable 0,7 Prozent. Auch bei den 20.000 Werberelevanten kamen annehmbare 1,1 Prozent Marktanteil zustande. Eine Woche später stagnierte die Quote bei 60.000 Zusehenden. Die 30.000 14- bis 49-Jährigen fuhren hingegen mit überzeugenden 1,8 Prozent den Staffelbestwert ein. Mit der nächsten Folge ging es wieder abwärts auf 30.000 Fernsehende und niedrige 0,4 Prozent. Die 10.000 Jüngeren kamen ebenfalls nicht über einen Marktanteil von ernüchternden 0,5 Prozent hinaus. Das Staffelfinale stand schließlich am 6. September an und überzeugte 90.000 Zuschauer, was einen Anstieg auf starke 1,2 Prozent führte. Die 30.000 Umworbenen beendeten die Ausstrahlung mit hohen 1,6 Prozent.Im Schnitt schalteten für die Wiederholung der fünften Staffel von «The 100» 50.000 Fernsehzuschauer ein, was sich in einem passablen Marktanteil von 0,7 Prozent widerspiegelte. Die Zielgruppe bestand durchschnittlich nur aus 10.000 Werberelevanten. Hier standen magere 0,7 Prozent Marktanteil auf dem Papier. Die Erstausstrahlung der fünften Staffel war 2019 noch auf 240.000 Interessente und 0,8 Prozent gekommen. Bei den 170.000 Jüngeren wurden 1,8 Prozent gemessen. Allerdings war die Sendezeit hier auch noch deutlich früher am Abend angesetzt.