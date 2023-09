Grünes Licht für «Zillow Gone Wild»

US-Fernsehen

Der Fernsehsender HGTV hat ein neues Format kreiert.

HGTV erweitert sein Genre der Immobiliensendungen und gibt grünes Licht für seine neueste Immobilien-Event-Serie, die acht halbstündige Episoden und ein einstündiges Staffelfinale umfasst. Inspiriert von dem beliebten Instagram-Account gleichen Namens, der 1,8 Millionen Follower hat, wird die Serie die Fans über das endlose Durchstöbern von Standard-Immobilienangeboten hinaus in die Action führen, indem sie einzigartige Häuser auf dem Markt besichtigen. In jeder Folge von «Zillow Gone Wild» werden drei verrückte, wunderbare und skurrile Häuser vorgestellt und die Hintergrundgeschichten ihrer Käufer, Verkäufer und einzigartigen Geschichten erzählt. Die Premiere der Serie ist für Anfang 2024 geplant."Millionen von Menschen sind davon besessen, auf den sozialen Medien durch skurrile und ausgefallene Immobilien zu scrollen und davon zu träumen, wo sie gerne leben würden", sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "«Zillow Gone Wild» wird die Faszination noch einen Schritt weiter treiben, indem es den Fans einen frechen Blick in die ungewöhnlichsten Häuser auf dem Markt gewährt und diese unerwarteten 'Wow'-Momente bietet, die die Zuschauer immer wieder zurückkommen lassen." Asylum Entertainment stellt die neue Serie her.Zillow Gone Wild stellt die Charaktere vor, die sich mit ihrer verrückten Einrichtung und phantasievollen Architektur nicht-traditionelle Häuser zu eigen gemacht haben, und zeigt die witzigen und erfinderischen Wege, eine einzigartige Immobilie zu vermarkten. Am Ende wird die Serie zeigen, ob jedes Haus verkauft wurde, zu welchem Preis und an wen, um dann in der abschließenden Episode die ausgefallenste Immobilie zu enthüllen.