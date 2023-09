Quotencheck

Trotz prominenter Namen wie Pia Tillmann, Claudia Obert und Menowin Fröhlich war die Sendung kein Erfolg.

Am Freitag, den 23. Juni, fiel der Startschuss für die dritte «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders»-Staffel. Zu Beginn lernten die 0,65 Millionen Zuschauer Naja und Thaamir kennen, die sich in der südafrikanischen Stadt Kapstadt kennenlernten. Inzwischen haben die Beiden ein Kind, die Geschichte kam auf drei Prozent Marktanteil. Wie die kulturellen Unterschiede ein Problem wurden, sahen 0,27 Millionen Werberelevante, die für 6,7 Prozent Marktanteil standen.In der zweiten Folge wurden die 19-jährige Laura und der 53-jährige Donald portraitiert, 0,65 Millionen Menschen sowie drei Prozent der Zuschauer waren dabei. Mit 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhr man überdurchschnittliche acht Prozent Marktanteil ein. Claudia Obert und Max Suhr sowie Sarah und der Kleinwüchsige Joko waren in Folge drei Thema. Nur 0,58 Millionen Menschen schalteten ein, erneut wurden drei Prozent gemessen. Mit 0,23 Millionen Umworbenen sicherte sich VOX unterdurchschnittliche 6,6 Prozent.Die «Köln 50667»-Darsteller Pia Tillmann und Zico Banach waren am 14. Juli 2023 an der Reihe. Zico zog im Januar aus seiner Singlewohnung aus und wohnt jetzt mit Pia und ihrem fünfjährigen Sohn unter einem Dach. Dieses Thema interessierte 0,46 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil sank auf enttäuschende 2,4 Prozent. Nur noch 0,19 Millionen Werberelevante waren dabei, weshalb man 5,6 Prozent einfuhr.In Folge fünf waren erneut Claudia Obert und Max Suhr ein Thema. Aber auch Jadu, der mit drei Frauen gleichzeitig liiert ist, bekam Sendezeit. In Stuttgart wurde der Straftäter Thomas und seine Frau gezeigt. Dieser bunte Mix hatte 0,62 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu Folge, sodass man auf 2,8 Prozent Marktanteil kam. In der Zielgruppe stieg das Interesse auf 0,27 Millionen, aber nur 6,7 Prozent.Die sechste Folge, die nach fünf Wochen Sendepause ausgestrahlt wurde, behandelte das Thema Alkohol und Drogen. Im Mittelpunkt standen Menowin Fröhlich und seine Frau Senay sowie Sven und Mo. Die Geschichten über Bier, Wein und Schnaps verfolgten 0,72 Millionen Zuschauer, das führte zu 3,2 Prozent Marktanteil. Die Folge vom 1. September sicherte sich 0,35 Millionen Zuschauer und führte zu 8,6 Prozent Marktanteil.Die damals 26-jährige Sarah lernte bei einem Roadtrip durch die Vereinigten Staaten von Amerika den Yellowstone-Ranger Rand kennen, der 45 Jahre alter ist. 0,57 Millionen Menschen sahen die Liebesgeschichte, 0,23 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. Die Sendung fuhr 2,7 Prozent bei allen sowie 6,1 Prozent bei den jungen Menschen ein.Die siebenteilige, dritte Staffel von «Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders» generierte 0,61 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Kölner Fernsehstation VOX sicherte sich somit einen Marktanteil von 2,9 Prozent. Bei den Umworbenen standen 0,27 Millionen auf dem Zettel, das brachte dem Sender unterdurchschnittliche 6,9 Prozent.