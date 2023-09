Hannes Heyelmann verlässt Warner Bros. Discovery

Köpfe

Der erfolgreiche Medienmanager kehrt dem Unternehmen nach 22 Jahren den Rücken.

Nach Informationen des Branchendienstes „Variety“ wird Hannes Heyelmann, zuletzt Warner Bros. Discovery VP und General Manager für Deutschland, Schweiz und Österreich, künftig nicht mehr als Führungskraft tätig sein. Heyelmann war 22 Jahre für das Unternehmen tätig und führte in dieser Zeit unter anderem die Eigenproduktionen wie «Add a Friend» ein. Noch bis Ende Oktober wird Heyelmann die TV-Gruppe leiten. Der TV-Macher kam ursprünglich über Turner in Atlanta zum heutigen Weltkonzern.Sein Rückzug folgt auf den Abgang von Warner Bros. Discovery Europa/Afrika-Chefin Priya Dogra, die das Unternehmen ebenfalls verlassen hat. Dogra gehörte dem Team 14 Jahre an. Zuvor hatte Vertriebschef Robert Blair Warner Bros. Discovery nach 25 Jahren verlassen.„Variety“ zitiert einen Brief von Gerhard Zeiler (International President): "Als wir im April letzten Jahres das neu fusionierte Unternehmen Warner Bros. Discovery auf den Markt brachten, taten wir dies mit dem Ehrgeiz, ein weltweit führendes Unterhaltungsunternehmen zu werden, und wir machen gute Fortschritte auf dem Weg, unsere Ziele zu erreichen.Heyelmann sagte: "Es war ein großes Privileg, in den letzten 22 Jahren Teil von Warner Bros. Discovery zu sein. Ich habe viele wunderbare Erinnerungen an die verschiedenen Funktionen, die ich innehatte: Angefangen im Team für Unternehmensstrategie in den USA, über den Aufbau von Pay-Networks in Deutschland und die Förderung lokaler Produktionen, bis hin zur Überwachung der EMEA-Netzwerk- und Streaming-Programmstrategie und zuletzt als GM für WBD in Deutschland, Österreich und der Schweiz."