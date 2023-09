CNN setzt auf «José Andrés and Family in Spain»

US-Fernsehen

Die Dokumentationsreihe wurde ursprünglich für discovery+ hergestellt.

Der US-Sender CNN wird die sechsteilige discovery+-Serieausstrahlen. Die erste Folge wird am Sonntag, den 24. September um 21.00 Uhr gezeigt, die folgenden fünf Episoden werden regelmäßig sonntags um 21.00 Uhr auf Sendung geschickt. Nutopia und José Andrés Media produzierten das Format.Die Serie begleitet den überlebensgroßen Koch und gefeierten Menschenfreund José Andrés auf einem gastronomischen Abenteuer durch sein Heimatland mit seinen drei in Amerika aufgewachsenen Töchtern Carlota, Inés und Lucia Andrés. Ihre Reise ist ein Fest der spanischen Küche und Kultur, geleitet von José Andrés' Leidenschaft für Essen und seiner persönlichen Geschichte in Spanien."Zeig mir, was du isst, und ich werde dir sagen, wer du bist! Für mich als stolzer Spanier und Vater dieser drei unglaublichen Frauen ist es eine unvergessliche Reise, mit ihnen die erstaunlichen Gerichte aus allen Regionen Spaniens zu teilen", so Andrés. "Mit dieser Show kann jeder mit uns kommen, um alles zu sehen, zu lernen und zu probieren. Durch gemeinsames Reisen und Essen können wir verschiedene Kulturen verstehen – und entdecken, wie viel wir gemeinsam haben. Gehen Sie hinaus in die Welt, mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, um Ihr Herz und Ihren Geist zu öffnen."