Keke-Wyatt-Serie debütiert Mitte Oktober

US-Fernsehen

WE tv gab bekannt, dass die brandneue Reality-Serieam Donnerstag, den 12. Oktober um 21:00 Uhr ihre Premiere feiern wird. Neue Episoden werden jeden Montag auf dem AMC-Streamingdienst ALLBLK verfügbar sein.Die sechs einstündigen Episoden begleiten die R&B-Künstlerin Keke Wyatt bei den Aufnahmen im Studio, ihrer Rolle als Ehefrau, Tochter, Diva, Freundin und Mutter von elf Kindern. Keke ist seit über einem Jahrzehnt in der Musikbranche tätig und ist bereit, ihre Karriere mit ihrem ersten neuen Album seit über sechs Jahren in eine neue Richtung zu lenken, während sie gleichzeitig die Herausforderungen in der Liebe und als Mutter meistert. Mit einem neuen Baby in ihrer Familie findet Keke diesen neuen Weg viel schwieriger als je zuvor und ist nicht in der Lage, ihren Weg zum Superstar so zu gestalten, wie ihr Team es gerne hätte.«Keke Wyatt's World» wird von Conveyor Media produziert, wobei Colin Whelan, Rebecca Sirmons und Kat Uyenco als ausführende Produzenten und Rodney Holland und Carlos Vargas als mitausführende Produzenten fungieren. Keke Wyatt und Andrae Crenshaw fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten. Angela Molloy, SVP Development & Original Production, Unscripted und Ashley McFarlin VP Development & Original Production, Scripted sind Executive Producer für WE tv.