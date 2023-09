Prime Video setzt auf Boxkampf von Takuma Inoue

International

Am 15. November 2023 wird der Weltmeisterschaftskampf ausgetragen. Amazon strahlt das Event kostenfrei für seine japanischen Mitglieder aus.

Amazon kündigte an, dass man am 15. November exklusiv zwei wichtige Box-Titelkämpfe im Ryogoku Kokugikan in Tokio live übertragen wird: WBA-Weltmeister im Bantamgewicht Takuma Inoue (Japan) vs. Jerwin Ancajas (Philippinen) und WBA-Weltmeister im Fliegengewicht Artem Dalakian (Aserbaidschan/Ukraine) vs. Seigo Yuri Akui (Japan). Prime-Mitglieder in Japan könnenexklusiv und ohne zusätzliche Kosten für ihre Mitgliedschaft sehen."Dies ist die sechste Ausgabe von «Prime Video Presents Live Boxing», und wir werden wieder einmal exklusiv einen Titelkampf mit einem japanischen Champion streamen", sagte Takashi Kodama, Country Director von Prime Video Japan. "Takuma Inoue, der bereits in der zweiten und vierten Ausgabe der Serie zu sehen war, wird seinen Gürtel im Bantamgewicht verteidigen. Dalakian und Akui, die ihren ersten Auftritt bei «Prime Video Presents Live Boxing» haben werden, um den WBA-Weltmeistertitel im Fliegengewicht zu kämpfen, ist ebenfalls ein Kampf, auf den wir sehr gespannt sind.""Am 15. November wird die erste Titelverteidigung von WBA Bantamgewichtschampion Takuma Inoue aus der Ryogoku Kokugikan Arena in Tokio als Hauptkampf von «Prime Video Presents Live Boxing 6» live gestreamt", so Tsuyoshi Hamada, Präsident von Teiken Gym. "«Prime Video Presents Live Boxing» ist eine Serie, die immer wieder hochwertige Kämpfe zeigt, die von den Boxfans nachgefragt werden, und dieses Mal bildet sie keine Ausnahme. Prime Video ist auch ein großartiger Service für Box-Neulinge, um den Reiz dieses aufregenden Sports zu erleben."Darüber hinaus wird Prime Video zwei wichtige Titelkämpfe bei «Prime Video Presents Live Boxing 5» am 18. September in der Ariake Arena in Tokio live übertragen. Auf dem Programm stehen der WBC- und WBA-Weltmeisterschaftskampf im leichten Fliegengewicht zwischen Kenshiro Teraji (Japan) und Hekkie Budler (Südafrika), der WBO-Weltmeisterschaftskampf im Superfliegengewicht zwischen Junto Nakatani (Japan) und Argi Cortes (Mexiko) sowie der zweite Profikampf von Tenshin Nasukawa (Japan).