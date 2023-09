Gerburg Jahnke: Die Betreuungssituation in den Altenheimen ist leider katastrophal

Interview

Am Donnerstag will das ZDF mit den Familien-Film «Mit Harpunen schießt man nicht» punkten. Wir sprachen mit der Hauptdarstellerin Jahnke über die Dreharbeiten.

In den letzten Jahren habe ich eher selten TV-Filme gedreht. Um so erfreuter war ich über dieses Rollen-Angebot. Und das Drehbuch hat mir sehr gut gefallen. Eine Win-Win-Situation. Es ist doch großartig, wenn immer mehr Drehbücher auch Rollen für ältere Frauen berücksichtigen.Gerda ist eine sehr selbstbestimmte, wenn auch einsame Frau. Sie ist zwar austherapiert, will aber die letzten Jahre lieber in Selbstständigkeit verbringen als in einem Altenheim. Ich kann diese Haltung sehr gut nachvollziehen: Die Betreuungssituation in den Altenheimen ist leider katastrophal.Die beiden haben zunächst nur Probleme miteinander. Aber sie entdecken auch Gemeinsamkeiten: Sie will nicht ins Heim eingewiesen werden, er als Flüchtling nicht ausgewiesen werden. Man könnte sagen: Sie bilden eine handfeste Interessengemeinschaft. Stützstrümpfe inklusive.Ja. Man muss einmal schießen mit diesem Monstrum. Um zu merken, wie gefährlich das sein kann. Ich war sehr froh über die strengen Sicherheitsregeln am Set.Ich habe die Sendung von Anfang an mitgestaltet. Und dann 12 Jahre lang gemacht. Es war Zeit für eine Veränderung: für mich und für das Format. Jetzt hab ich mehr Zeit für Auftritte, Inszenierungen und Schreiben. Und TV-Rollen!