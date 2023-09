«Milli Vanilli»-Doku kommt am 24. Oktober

International

MRC und Keep on Running Pictures haben die Band unter die Lupe genommen.

Paramount+ gab bekannt, dass der neue Dokumentarfilm, der seine Weltpremiere auf dem Tribeca Festival 2023 feierte, am Dienstag, den 24. Oktober in den USA und Kanada und am Mittwoch, den 25. Oktober in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich exklusiv auf dem Dienst Premiere feiern wird.Der von MRC und Keep on Running Pictures produzierte Film erzählt die Geschichte von Robert "Rob" Pilatus und Fabrice "Fab" Morvan, die in ihrer Jugend in Deutschland schnell Freunde wurden. Rob kam aus einem zerrütteten Elternhaus und Fab aus einer misshandelnden Familie. Sie hatten eine ähnliche Erziehung und ein ähnliches Ziel: Sie wollten berühmte Superstars werden. In nur wenigen Jahren wurden ihre Träume wahr.1989 wurde ihr erstes Album in den USA sechsmal mit Platin ausgezeichnet, und der Hit "Girl You Know It's True" verkaufte sich weltweit mehr als 30 Millionen Mal. Rob und Fab, besser bekannt als "Milli Vanilli", wurden 1990 zum beliebtesten Pop-Duo der Welt und gewannen den Grammy als beste neue Künstler. Ihr Aufstieg zum Erfolg hatte jedoch einen verheerenden Preis, der schließlich zu ihrem berüchtigten Untergang führte.