«Star Wars»-Serie «Lando» wird ein Film

Kino-News

Donald und Stephen Glover werden keine eigene Serie mehr produzieren.

Noch im Juli 2023 teilten Disney und Lucasfilm mit, dass Donald und Stephen Glover an einer neuen «Star Wars»-Serie mit dem Titelarbeiten. Wie verschiedene amerikanische Medien berichten, soll Justin Simien als Autor fungieren. Wie nun „Variety“ von Lucasfilm bestätigt bekam, werde man einen Film entwickeln. Glover debütierte vor knapp sechs Jahren in «Solo» als Lando Calrissian.Seit Dezember 2020 wird über eine Calrissian-Miniserie berichtet. Damals war unter anderem der «Dear White People»-Schöpfer Justin Simien noch an dem Projekt beteiligt, wurde allerdings später durch die Glover-Brüder ersetzt. Die Figur des Lando wurde ursprünglich von Billy Dee Williams in den Originalfilmen gespielt.Donald Glover verriet in einem Videointerview mit dem Magazin „GQ“ im April, dass er mit Lucasfilm über ein weiteres Lando-Projekt im «Star Wars»-Universum spricht. Er sagte: "Wir sprechen darüber. Mehr kann ich nicht sagen, ohne dass () Kathleen Kennedy mich zur Strecke bringt."