«Suits» bleibt auch Mitte August gefragt

US-Fernsehen

Die USA-Network-Serie ist weiterhin die Nummer eins bei den amerikanischen Streamern.

Gabriel Macht, Patrick J. Adams und Meghan Markle gehören zu den beliebtesten Schauspielern in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Marktforschungsinstitut Nielsen hat einen Bericht vorgelegt, wonach die Serie2,836 Milliarden Minuten zwischen dem 14. und 20. August 2023 abgerufen wurde. Die Netflix-Serieüber den legalen Missbrauch von Oxycontin erreichte 1,120 Milliarden Minuten.Die Disney-Seriesicherte sich mit ihren 140 Folgen weitere 1,007 Milliarden Minuten, der Action-Streifenvon Netflix erreichte 777 Millionen Minuten. Die Amerikaner schauten bei Netflix und Paramount+ 775 Millionen Minuten von, die 20 Folgen vonerreichten 768 Millionen Minuten. Die Drama-Seriewar bei vielen beliebt, in den USA sahen 738 Millionen Minuten das Werk von Shonda Rhyms bei Netflix.Die dreiteilige Dokumentationsseriesicherte sich 704 Millionen Minuten. Vor einiger Zeit hat Warner Bros. Discovery zahlreiche Inhalte an seine Konkurrenten veräußert: Davon profitierte nun auch Netflix , das gemeinsam mit Max 696 Millionen Minuten beiverbuchte. Der zehnte Platz ging anmit 629 Millionen Minuten.