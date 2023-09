ZDF hat mit technischen Störungen zu kämpfen (Update)

Vermischtes

Inzwischen hat das ZDF bestätigt, dass die technischen Probleme behoben werden konnten. Der Sendebetrieb war am Nachmittag weitestgehend uneingeschränkt möglich.Das ZDF hat am Donnerstagnachmittag mit massiven Störungen im digitalen Angebot zu kämpfen. Der Mainzer Sender sprach von einer „technischen Störung der Internetanbindung des ZDF“, wodurch Nutzer aktuell die ZDF-Webseiten nicht ansteuern können. Es kommt zu Ausfällen der Livestreams über den Ausspielweg der ZDFmediathek. Auch Aktualisierungen des Mediatheksangebots können zurzeit nicht vorgenommen werden. Die Störung hält noch immer an. Der Sendebetrieb des ZDF sei aber nicht unmittelbar betroffen. Vereinzelt habe es aber eine schlechtere Bildqualität zu sehen.Der Grund für die Störung sind laut «heute journal»-Moderator Christian Sievers Bauarbeiten in Mainz, die „ZDF-Hauptleitungen und diverses andere gekappt“ hätte, wie er auf dem Kurznachrichtendienst ‚X‘ schrieb. Unklar ist offenbar, wie man später die Nachrichtensendung verbreiten werde, Sievers endete seine Nachricht mit den Worten: „Mal sehen, wie wir nachher senden…“Die Störungen im ZDF-Hauptprogramm beschränkten sich bislang auf wenige Minuten. Wie das ZDF mitteilte, wurde von 12:59 bis 13:06 Uhr anstelle des «ZDF-Mittagsmagazins» ein Ausschnitt einer Folge des Magazins «plan b» gesendet. Länger andauernd waren die Auswirkungen beim KiKA. Das Programm konnte von 12:48 bis 13:48 Uhr nicht über die DVB-Verbreitungswege empfangen werden. Der Internetprovider arbeite mit Hochdruck an der Behebung der Störung, versicherte das ZDF. Ein Ende scheint derzeit noch nicht absehbar.