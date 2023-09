«Skin in the Game» hinterfragt Rassismus

US-Fernsehen

Die Doku-Serie von ESPN+ stellt internalisierten Rassismus bloß und hinterfragt die Systeme verschiedener Führungsgremien.

mit Dr. Ibram X. Kendi wird am 20. September exklusiv auf ESPN+ ausgestrahlt. Die Serie untersucht und hinterfragt den Rassismus in der Welt des Sports und wird aufzeigen, wie weit verbreitet Rassismus im Sport ist, während sie die Gedanken und Systeme verschiedener Führungsgremien hinterfragt. Anhand von Dr. Kendis Analysen, Athletenprofilen und Diskussionsrunden mit Sportlern, Wissenschaftlern und Journalisten taucht jede Folge tief in die Geschichte, Statistiken und bemerkenswerten Momente hinter den rassistischen Normen ein, die wir heute akzeptieren.Die Serie ist eine Koproduktion von ESPN+ Originals und Andscape in Zusammenarbeit mit Religion of Sports und Dr. Kendi's Maroon Visions. Die Sendung enthält Vignetten von namhaften Persönlichkeiten wie W. Kamau Bell, Jemele Hill, The Kid Mero, Takeo Spikes, Nia Symone, Aida Rodriguez, Michelle Williams und anderen. Alle fünf Episoden von «Skin in the Game» sind ab Mittwoch, 20. September, verfügbar.In Folge eins wirft Dr. Kendi einen Blick auf schwarze Sportler, die öffentliche Plattformen nutzen, um gegen Ungerechtigkeit zu protestieren, und auf die Kosten, die entstehen, wenn man seine Meinung sagt. Der ehemalige Mississippi State Running Back Kylin Hill erzählt von seiner Entscheidung, Stellung zu beziehen, und Dr. Kendi diskutiert mit der Olympionikin Gwendolyn Berry und dem Journalisten Howard Bryant darüber, warum Sportler protestieren und welche Auswirkungen dies auf ihre Karriere hat.