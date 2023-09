Weitere Jeffrey-Dahmer-Serie kommt

US-Fernsehen

FOX Nation hat eine vierteilige Doku-Serie gedreht.

FOX Nation, der abonnementbasierte Streaming-Dienst von FOX News Media, wird am 18. September die neue Doku-Seriepräsentieren, kündigte Jason Klarman, Präsident von FOX Nation, an. Die vierteilige, limitierte Serie zeigt exklusive, noch nie zuvor gehörte Gespräche zwischen dem Serienmörder und Kannibalen Jeffrey Dahmer und seinem Vater Lionel sowie exklusive Heimvideos der Familie Dahmer. Die Serie bietet brandneue Einblicke in eine der berüchtigtsten Verbrechensserien der Welt, die zu einer Verurteilung zu 957 Jahren Haft in Wisconsin führte. «My Son Jeffrey: The Dahmer Family Tapes» wurde von Renowned Films produziert.In seiner Ankündigung sagte Klarman: "Der Fall Jeffrey Dahmer hat die Öffentlichkeit über drei Jahrzehnte lang in seinen Bann gezogen, und mit diesen exklusiven Bändern, die zum ersten Mal veröffentlicht werden, werden die Zuschauer von Dahmer in seinen eigenen Worten hören und einen Einblick in seine Beziehung zu seinem Vater erhalten."Die Nachricht von Dahmers Verhaftung im Mai 1991 schockierte Amerika, als das Milwaukee Police Department eine grausame Entdeckung machte. Der Tatort war eine Todesfabrik, in der mehrere enthauptete menschliche Köpfe und zahlreiche zerstückelte Körper gefunden wurden. Da er die schockierenden Beweise nicht verbergen konnte, blieb Jeffrey Dahmer nichts anderes übrig, als der Polizei ein Geständnis zu machen. Er gab zu, 17 junge Männer unter sehr beunruhigenden Umständen getötet zu haben, teilte Einzelheiten über seinen Modus Operandi mit und führte die Behörden durch das Beweismaterial. Die Familien der Opfer, deren Angehörige seit Jahren vermisst worden waren, erhielten endlich Antworten.Zu den für die Serie interviewten Personen gehören: Mike Kukral, ein Highschool-Freund von Dahmer; die pensionierten Lieutenants Kenneth Meuler und Michael Dubis vom Milwaukee Police Department, die beide in der Nacht der Verhaftung zum Tatort gerufen wurden und direkt an der Überwachung des Falles beteiligt waren; der pensionierte FBI-Profiler Dan Craft, der Dahmer interviewte und dreimal ein Profil von ihm für das FBI erstellte; Michael Prochaska, Dahmers Zimmergenosse am College; und der Überlebende Ronald Flowers, dem die Flucht gelang, nachdem er vier Tage lang als Geisel gehalten und von Dahmer sexuell missbraucht worden war.