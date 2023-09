«For All Mankind» geht weiter

US-Fernsehen

Die neue Staffel wird am 12. Januar 2024 enden.

Apple TV+ teilte mit, dass die vierte-Staffel im November starten wird. Die neue Staffel mit zehn Episoden wird am Freitag, den 10. November 2023 auf Apple TV+ ihre mit Spannung erwartete Weltpremiere feiern, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche jeden Freitag bis zum 12. Januar 2024. Zum Ensemble der vierten Staffel gehören Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu und Coral Peña sowie die neuen Serienmitglieder Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern und Svetlana Efremova.In den acht Jahren seit der dritten Staffel hat Happy Valley seinen Fußabdruck auf dem Mars rasch vergrößert, indem es ehemalige Feinde zu Partnern gemacht hat. Jetzt, im Jahr 2003, liegt der Schwerpunkt des Raumfahrtprogramms auf der Erschließung und dem Abbau von äußerst wertvollen, mineralreichen Asteroiden, die die Zukunft von Erde und Mars verändern könnten. Doch die schwelenden Spannungen zwischen den Bewohnern der inzwischen ausgedehnten internationalen Basis drohen alles zunichte zu machen, worauf sie hingearbeitet haben.«For All Mankind» wird von Emmy-Preisträger Moore und den Emmy-Nominierten Nedivi und Wolpert entwickelt. Nedivi und Wolpert fungieren neben Moore und Maril Davis von Tall Ship Productions sowie David Weddle, Bradley Thompson und Seth Edelstein als Showrunner und ausführende Produzenten. «For All Mankind» wird von Sony Pictures Television produziert.