«Ready to Love: Make a Move» geht los

US-Fernsehen

Die neue Show ist beim Oprah Winfrey Network beheimatet.

Das Oprah Winfrey Network (OWN) kündigte ein neues Spin-off,, welches aus der beliebten Dating- und Beziehungsserie «Ready to Love» hervorgeht. Freitags abends ist die Show die Nummer eins unter den Kabelserien in der afroamerikanischen Zielgruppe. In dieser neuen Serie begeben sich vier weibliche Stars der Mutterserie, die bei den Fans sehr beliebt sind, auf ein völlig neues Abenteuer und suchen in einer neuen Stadt, New Orleans, Louisiana, nach ihren Seelenverwandten.Doch in Big Easy ist die Liebe nicht so einfach, denn Moderatorin Tamica Lee, eine erfahrene Heiratsvermittlerin, stellt ihnen 25 potenzielle Mr. Rights zur Auswahl. Nach 13 einstündigen Episoden müssen die vier Damen entscheiden, ob einer der Männer es wert ist, dass sie für einen Neuanfang in Sachen Leben und Liebe dauerhaft nach New Orleans ziehen - oder ob sie in ihre Heimat zurückkehren und weiter nach "dem Einen" suchen. Produziert von Will Packer Media und Lighthearted Entertainment, hat die Show feiert am Freitag, den 13. Oktober um 20 Uhr auf OWN Premiere.In der Premierenfolge "Welcome to NOLA" gehen Ashlee Akins (S1, Atlanta), Verneashia Allen (S3, Houston), Zadia Murphy (S4, Washington, D.C.) und Shereese Logan (S6, Miami) nach New Orleans, um eine Chance auf eine Romanze zu bekommen, und ziehen zusammen, um eine Dating-Schwesternschaft zu bilden. Sie werden von der Heiratsvermittlerin Tamica Lee in der Stadt willkommen geheißen, die sie mit einer Singlebörse voller heißer Frauen aus der Stadt überrascht. Es kommt jedoch zu Spannungen, als zwei Frauen denselben Mann für ein Einzeldate wählen.