«VMA» erreichen 0,87 Millionen Zuschauer

US-Quoten

Die Fernsehshow erreichte deutlich mehr Publikum als im vergangenen Jahr.

Am Dienstag wurden dieverliehen und viele große Stars fuhren deshalb auch nach New Jersey, wo die Veranstaltung abgehalten wurde. Mit dabei waren unter anderem Taylor Swift, NSYNC, Shaira, Demi Lovato und Doja Cat. Mit diesem Aufmarsch an großen Namen hat man 37 Prozent mehr Zuschauer erreicht als im Vorjahr.Im Jahr 2022 wurden 630.000 Zuschauer gemessen, am Dienstag erreichte Paramount mit seinen zahlreichen Sendern 865.000 Zuseher. Die Zahlen basieren auf den vorläufigen Daten der linearen MTV-Sender, es müssen noch die Werte von BET, Comedy Central , Nickelodeon, VH1 und anderen Sendern hinzugerechnet werden. Paramount+ hat die Show nicht gestreamt.MTV teilte mit, man habe bei den 18- bis 49-Jährigen sowie bei den 18- bis 34-Jährigen den besten Primetime-Durchschnitt an einem Dienstagabend seit dem Jahr 2014 erreicht. Jedoch sind diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen, denn die «Video Music Awards» wurden auch seit Jahren nicht mehr am Dienstag gesendet.