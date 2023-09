TLC startet zehnte «90 Days Fiancé»-Staffel

US-Fernsehen

Die neuen Folgen sind ab dem 8. Oktober im Programm des Senders zu sehen.

Die TLC-Reality-Showkehrt am Sonntag, den 8. Oktober um 20:00 Uhr mit einer brandneuen Staffel in den USA zurück. Sechs neue Paare und ein wiederkehrendes Duo nehmen teil, die sich auf eine kolossale Reise begeben und einen leidenschaftlichen Vertrauensvorschuss im Namen der Liebe erhalten wollten. Diese internationalen Paare gehen über die Distanz, während sie kulturelle Unterschiede überwinden, überraschende Persönlichkeitsmerkmale entdecken und anhaltende Spannungen verarbeiten, die von zweifelnden Freunden und Familien verursacht werden.„«90 Day Fiancé» ist an einem ganz besonderen Meilenstein angekommen. Von Anfang an hat diese Serie dynamische Paare aus der ganzen Welt gefunden, deren unterschiedliche Liebesgeschichten uns jede Minute auf ihrem Weg gefesselt haben. Mit über 68 Milliarden Zuschauerstunden von «90 Day Fiancé» weiß ich, dass ich nicht alleine bin, wenn ich sage, dass ich es kaum erwarten kann, zu sehen, was die nächste Staffel bringt", sagte Howard Lee, Präsident von Discovery Networks und TLC.Unter anderem lernen die Zuschauer Sophie (23, Vereinigtes Königreich) und Robert (32, Kalifornien) kennen. Als Rob und Sophie sich zum ersten Mal in den sozialen Medien trafen, fühlten sie sich sofort zueinander hingezogen. Es dauerte nicht lange, bis sie sich persönlich trafen und beschlossen, ihre Beziehung offiziell zu machen. Rob kommt aus bescheidenen Verhältnissen, während Sophie die schönen Dinge des Lebens genossen hat. Als sie mit dem K1-Visum in die USA kommt, um mit Rob zusammen zu sein, läuft nicht alles wie geplant, denn Sophie muss feststellen, dass die Bedingungen, unter denen sie mit Rob leben wird, weit von dem idyllischen Leben in Los Angeles entfernt sind, das sie sich vorgestellt hat.