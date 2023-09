«Portrait Artist of the Year» gibts auch in Norwegen

International

Der Fernsehsender NRK hat sich die Rechte an der Show gesichert. Anfang Oktober geht die Show bei Sky in die zehnte Staffel.

Sky Arts startet in diesem Herbst mit der Rückkehr des landesweit beliebtesten Kunstwettbewerbs. Die Show wird am Mittwoch, den 4. Oktober, mit den Moderatoren Dame Joan Bakewell und Stephen Mangan ihre zehnte Staffel auf Sky Arts und Freeview beginnen.Die diesjährige Staffel beginnt mit einer Sonderfolge "Porträtkünstler des Jahrzehnts", in der die Gewinner der vergangenen Staffeln von "Porträtkünstler des Jahres" noch einmal ins Battersea Arts Centre zurückkehren, um die legendäre Schauspielerin Dame Judi Dench zu malen. In der 90-minütigen Sondersendung wird eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt gewürdigt, und es werden die Geschichten der früheren Preisträger und ihre Karrieren seit dem Gewinn der Auszeichnung beleuchtet.Auch der norwegische Fernsehsender NRK wird die Sendung adaptieren: Vierundzwanzig Künstler aus verschiedenen Teilen des Landes werden in einer neuen Wettbewerbs-Reality-Show antreten, die am 14. September auf NRK Premiere hat. In der ersten Folge sind Morten Hegseth und Åge Aleksandersen als Models zu sehen. Hegseth ist ein bekannter Journalist und Moderator. Bei der Porträtmeisterschaft muss er sich die Bühne mit der Rocklegende Åge Aleksandersen teilen und steht vielleicht sogar in deren Schatten.