«Aktenzeichen XY» steigert sich und sichert sich den Tagessieg

Quotennews

Mit Abstand hatte das Format sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der jüngeren Gruppe die Nase vorne.



Eine Forstarbeiter fand die Leiche einer unbekannten Frau in einem Loch im Wald, nachdem sie ermordet worden war. Eine junge Frau machte sich mit dem Fahrrad von der Disco auf den Heimweg, kam jedoch niemals zuhause an. Die Leiche wurde am Tag darauf gefunden. Zwei Diebe wendeten brutale Gewalt an, als ihr Beutezug in einem Juweliergeschäft nicht nach Plan verlief. Diese und weitere bislang ungelöste Fälle wurden in der gestrigen Ausgabe vondem Publikum vorgestellt, um noch weitere Hinweise zur Aufklärung zu erhalten.Vor knapp einem Monat hatte die letzte Ausgabe 4,68 Millionen Interessenten zum Einschalten bewegt. Dies hatte sich in einem starken Marktanteil von 20,6 Prozent widergespiegelt. Bei den 0,79 Millionen Jüngeren waren herausragende 18,1 Prozent auf dem Papier gestanden. Mit 5,27 Millionen Fernsehenden steigerte man sich gestern nun auf den Bestwert seit Mitte April und fuhr gleichzeitig auch den Tagessieg ein. Dies wurde mit 21,7 Prozent Marktanteil belohnt. Auch die 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren mit ausgezeichneten 18,8 Prozent besser aufgestellt als in den drei Monaten zuvor.Das Erste wiederholte die Komödie, welche im Jahr 2010 erstmals ausgestrahlt worden war. Waren damals noch 5,48 Millionen Neugierige mit von der Partie gewesen, so kam man gestern jedoch nur noch auf 3,27 Millionen Zuschauer. Dies reichte jedoch weiterhin für gute 13,4 Prozent Marktanteil. Größere Probleme hatten hingegen die 0,24 Millionen Jüngeren mit mauen 4,6 Prozent.