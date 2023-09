«Love Island» zieht leicht an

Quotennews

Besser kamen jedoch zuvor «Die Wollnys» beim Publikum an. So richtig rund läuft es hingegen bei VOX mit «Feuer, Wasser, Erde, Luft» noch nicht.



war diese Woche in eine neue Staffel gestartet. Nach dem Auftakt zur Primetime am Montag sank am Dienstag die Reichweite ab 22.15 Uhr bereits von 0,46 auf 0,28 Millionen Fernsehende. Gestern waren nun zumindest wieder 0,32 Millionen Interessenten mit von der Partie. So hatte sich der Marktanteil von mauen 1,5 wieder auf passable 2,0 Prozent gerettet. Bei den 0,15 Millionen Jüngeren kamen zudem gute 4,4 Prozent zustande.RTLZWEI hatte zuvor zur Primetime auf zwei neue Folgen der Dokusoapgesetzt. Hierfür hatte sich die Reichweite von 0,68 auf 0,72 Millionen Menschen vergrößert. Somit kletterte auch die Quote von 2,8 auf hohe 3,1 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,23 sowie 0,24 Millionen Umworbenen vertreten. Auch hier kamen überzeugende Resultate von 4,5 und 4,7 Prozent zustande.Bei VOX wurde eine weitere Episode der Dokureiheausgestrahlt. Die neue Staffel war in der Vorwoche mit 0,64 Millionen Zuschauern angelaufen, was zu mauen 2,9 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren gute 7,3 Prozent zustande gekommen. Auf dem Gesamtmarkt blieb das Ergebnis mit 0,65 Millionen Neugierigen und 2,8 Prozent beinahe konstant. Die 0,32 Millionen Werberelevanten fielen um einen Prozentpunkt auf solide 6,3 Prozent zurück.