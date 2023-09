Bravo setzt «Winter House» fort

US-Fernsehen

Mit diesem Crossover fährt man in einen zweiwöchigen Urlaub nach Steamboat Springs in Colorado.

BelowDecKarmaHouseRules doesn’t quite roll off the tongue…but #WinterHouse does! Don't miss the premiere October 24th. pic.twitter.com/262aQLdHqt — Bravo (@BravoTV) September 13, 2023

Frischen Wind, überraschende neue Gesichter und jede Menge Drama verspricht der Fernsehsender Bravo mit der dritten Staffel von. Die Premiere ist für Dienstag, den 24. Oktober um 21.00 Uhr vorgesehen. Neue Episoden werden am nächsten Tag auf Peacock ausgestrahlt.Zum ersten Mal führt das ultimative Bravo-Crossover in den Westen nach Steamboat Springs, Colorado, wo eine vielseitige Gruppe von Bravolebrities für einen unvergesslichen zweiwöchigen Urlaub unter einem Dach wohnen wird. «Winter House» wird von Truly Original produziert, wobei Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Trish Gold und Brittany Nabors als ausführende Produzenten fungieren.Zu den Hausbewohnern gehören Amanda Batula, Kyle Cooke und Danielle Olivera von «Summer House», Katie Flood, Alex Propson und Malia White von «Below Deck», Tom Schwartz von «Vanderpump Rules», Jordan Emanuel von «Summer House: Martha's Vineyard», Brian Benni von «Family Karma» und Casey Craig, die ihr Bravo-Debüt gibt. Außerdem besuchen Jason Cameron aus «Winter House», Sam Feher aus «Summer House» und Rhylee Gerber, Aesha Scott und Capt. Sandy Yawn aus der Serie «Below Deck» die Hütte.