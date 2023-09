Rob Lowe moderiert «The Floor»

US-Fernsehen

Die Fernsehsendung hat sich auch schon Sat.1 gesichert.

«9-1-1: Lone Star»-Star Rob Lowe übernimmtals Moderator und Produzent von FOX' dynamischer neuer Quizshow, die von John de Mols Talpa («Big Brother», «Deal or No Deal», «The Voice») entwickelt wurde. «The Floor» ist ein spektakulärer Kampf der Gehirne, bei dem 81 Kandidaten auf 81 Feldern auf einem riesigen Game-Show-Fußboden stehen und um einen satten Preis von 250.000 Dollar kämpfen. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.„«The Floor» vereint alle Elemente, die man braucht, um eine erfolgreiche Spielshow zu kreieren: ein bewährtes globales Format, das auf Spektakel und Spannung aufbaut, erstklassige Produzenten wie Talpa und Eureka und einen Superstar als Moderator mit universeller Anziehungskraft wie Rob Lowe, der die gesamte Show brillant zusammenhält", so Allison Wallach, President, Unscripted Programming, von FOX Entertainment. "Rob Lowes Beherrschung des Formats macht dies zu einem unterhaltsamen, spannenden Wettbewerb, den Zuschauer aller Altersgruppen genießen werden.""Wir sind stolz darauf, dass eine weltbekannte Hollywood-Ikone unsere Produktion von «The Floor» für FOX moderiert", sagte Chris Culvenor, CEO von Eureka Productions. "Rob Lowes unglaubliche Leinwandpräsenz passt perfekt zum spannenden strategischen Gameplay von The Floor und wird dazu beitragen, dass diese Show für die Zuschauer in ganz Amerika zu einem Muss wird.""Wir haben uns sehr gefreut zu hören, dass Rob Lowe die US-Version von «The Floor» moderieren wird. Er wird das Gameplay für die 81 teilnehmenden Quizfans und die Zuschauer definitiv auf ein neues Niveau heben", sagte Maarten Meijs, CEO von Talpa. "Wir sind stolz darauf, mit FOX und Eureka zusammenzuarbeiten, um dieses lustige und fesselnde Format nach Amerika zu bringen."