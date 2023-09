«TV total WOK-WM» steigt erneut in Winterberg

TV-News

Im November will sich diesmal auch Sebastian Pufpaff in den Eiskanal begeben, nachdem er im vergangenen Jahr verletzungsbedingt ausgefallen war.

Sebastian Pufpaff moderierte am Mittwochabend zum zweiten Mal in diesem Herbst seine wöchentliche Comedy-Showund hatte dabei eine Ankündigung parat. Der Comedian enthüllte den Termin für die diesjährige, die am 11. November in Winterberg steigen soll. ProSieben hatte das einst von Stefan Raab ins Leben gerufene Sportevent im vergangenen Jahr wiederbelebt und im Sommer eine Fortsetzung angekündigt.Für den Unterföhringer Sender war die Samstagabendshow im Vorjahr ein voller Erfolg, die viereinhalbstündige Sendung verfolgten im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauer, in der werberelevanten Zielgruppe standen großartige 17,3 Prozent zu Buche. In diesem Jahr gibt entsprechend Grund zum Feiern, auch weil es ein kleines Jubiläum ist: Die «WOK-WM» steigt zum 15. Mal.Wie im vergangenen Jahr wird Elton die Show moderieren und Ron Ringguth die Teilnehmer im Eiskanal als Kommentator begleiten. Beim Start sollen die Comedians Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar den Fahrern ihre Erfolgsstrategien entlocken. Im Ziel interviewt Sophia Thomalla die Teilnehmer. Einer davon möchte in diesem Jahr Sebastian Pufpaff sein, der im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung kurzfristig ausgefallen war. Weitere Teilnehmer kommunizierte ProSieben noch nicht. Dasfindet wie üblich am Abend davor, Freitag, 10. November, ebenfalls auf ProSieben statt.